ČNB dnes vyloží kvarteto (Ranní zpráva z finančního trhu)

Hlavní zprávou dne bude zasedání ČNB, která podle našeho názoru a tržních očekávání počtvrté v řadě za sebou zvýší svou klíčovou 2T Repo sazbu o 0,25 pb na 1,75 %. Jsme zvědavi, nakolik se v její nově zveřejněné prognóze objeví další růst sazeb, který očekáváme v příštím roce až na úroveň 2,5 %. Slabá koruna by nahrávala výraznému posunu komunikace ČNB jestřábím směrem.

Index nákupních manažerů ISM v průmyslu potěší

Před pátečními údaji o tvorbě pracovních míst ve Spojených státech, která bedlivě sleduje Fed při svém rozhodování o měnové politice, nám dnešek nabídne předkrm v podobě říjnového indexu nákupních manažerů v průmyslu. Ten by měl podle názoru ekonomů z SG mírně oslabit. Zajímavé bude i číslo o nezemědělské produktivitě ve třetím čtvrtletí. Zranitelnost plynoucí z rostoucích mzdových (ale i úrokových) nákladů, které ukrajují z marží, se totiž může stát hlavním spouštěčem budoucího zpomalení v ekonomice Spojených států.

Inflace i nezaměstnanost v eurozóně dle očekávání

Po úterním zklamání z vývoje HDP už včerejší data z eurozóny další překvapení nepřinesla. Dle prvního odhadu inflace rostly ceny tempem 2,1 %, jádrová inflace zatím v souladu s očekáváním trhu zrychlila na 1,1 %. Zejména jádrová inflace je stále níže, než by bylo konzistentní s definicí cenové stability v mandátu ECB, tedy pod 2 % ale blízko této úrovně. Nezaměstnanost v ekonomikách eurozóny zatím zůstala nezměněná na 8,1 %. Drobným zklamáním byl index nákupních manažerů z Chicaga, euro to ale k výraznějším ziskům nepobídlo.

ČNB udělá další krok směrem k neutrálním sazbám

Česká národní banka dnes zvýší sazby počtvrté v řadě za sebou. Jakýkoliv jiný krok by byl pro trh zklamáním. Vede ji k tomu celá řada proinflačních faktorů, které se propisují do cenového vývoje. Mzdy rostou tempy nad osm procent, produktivita zatím pokulhává. Vývoj HDP i zahraniční poptávky přináší spíše zklamání, což ale znamená při daném mzdovém vývoji pouze rychlejší růst jednotkových nákladů produkce a vede tedy k dalšímu tlaku na ceny. Kurz koruny je mnohem slabší než očekávala prognóza ČNB. Jen vývoje kurzu samotným by bylo možné zdůvodnit posun výhledu trajektorie sazeb až o 0,75 bb výše. Očekáváme, že se prognóza ČNB posune ve směru rychlejšího růstu sazeb, avšak v menším rozsahu. My čekáme po dnešním kroku ještě trojí zvýšení sazeb v příštím roce, tím se ČNB ve Q3 2019 dostane na dolní hranici svého odhadu pro neutrální sazby. Více jsme napsali v ČNB Focusu v rámci našich Ekonomických výhledů zde: http://bit.ly/2ABr8iB.

Quo vadis, koruno?

Koruna oslabuje, krok za krokem. Překvapuje tím analytiky, zahraniční portfolio manažery i samotnou ČNB. Její bankovní radu to dnes pobídne ke čtvrtému zvýšení sazeb. Důvody pro včerejší ztráty domácí měny hledají obtížně. Inflace i nezaměstnanost v eurozóně dopadly dle očekávání. Vinit tak lze snad jen konec měsíce a související uzavírání pozic, které vyústilo ve ztráty eura. Na trzích také doznívalo úterní zklamání ze slabého růstu HDP v eurozóně. Koruna následkem toho všeho oslabila nad 25,90 CZK/EUR.

Ztrácely i ostatní měny středoevropského regionu. Zveřejněná čísla polské inflace drobně zklamala, není tak divu že zlotý odepsal nejvíce z celé trojice středoevropských měn, když oslabil o 0,2 %. Neexceloval ani maďarský forint, který ztratil jednu desetinu procenta. Česká koruna tak byla ve středoevropském regionu jednookým králem mezi slepými.