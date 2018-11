Čtvrteční obchodní seance 1. 11. 2018

Čtvrtek 1. 11. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,97 %), S&P500 (+1,09 %) a NASDAQ (+2,01 %).

Evropa: DAX (+1,42 %), FTSE 100 (+1,31 %) CAC40 (+2,31 %).

Čína: Hang Seng (+1,79 %), Shanghai Comp. (+0,13 %), CSI 300 (+0,74 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-1,06 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

CNY: PMI výrobní sektor (říjen)

BOJ: (13:00) – Zasedání Bank of England, rozhodování o sazbách

BOJ: (13:30) – Projev předsedy Bank of England (Mark Carney)

USA: (13:30) – Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti

USA: (14:45/15:00) – PMI a ISM výrobní sektor (říjen)

-----------------------------------------------------------

/NG: (15:30) – Týdenní změna zásob plynu dle EIA: oček. +50 mld., min. +58 mld.

-----------------------------------------------------------

Včerejší seance na trzích opět probíhala ve výrazně odlišném duchu, než na co jsme byli zvyklí v předchozích několika týdnech. Akciové indexy v Evropě i v USA rostly a likvidovaly tak své dřívější ztráty. Dluhopisové výnosy přitom zatím zůstávají stabilní a úroveň volatility mírně klesla, i když zůstává stále na nepříjemně zvýšených úrovních. Dnešní ráno přineslo pozitivní zprávy od hlavních vyjednavačů o brexitu. I zbytek čtvrteční seance přitom bude velmi důležitý hlavně pro libru, na kterou čeká ještě hlasování o rozpočtu, nebo zasedání Bank of England. Velká Británie plánuje v souvislosti s brexitem výrazně rozšířit svou síť diplomatů. Londýn tak chce posílit britský vliv ve světě poté, co země opustí unijní struktury. Británie přijme tisícovku dalších diplomatů, otevře nové ambasády a posílí výuku jazyků. Z USA se dočkáme pravidelného reportu z amerického trhu práce a odpoledních zásob plynu dle agentury EIA. Nadále probíhá výsledková sezóna, dnes budou velmi ostře sledovány výsledky společnosti Apple.

Volkswagen a Ford hodlají společně vyvíjet samořízené a elektrické vozy

Automobilky Volkswagen a Ford Motor jednají o společném vývoji samořízených a elektrických vozů. V rámci rozsáhlé strategické aliance by oba koncerny, německý i americký, ušetřily miliardy dolarů. Ve svém internetovém vydání o tom informuje list Handelsblatt s odkazem na zdroje z koncernu VW a agentura Reuters.

Výsledková sezóna 3Q 2018 - Apple (AAPL), ArcelorMittal (ARRD), Avon Products (AVP), MannKind (MNKD), MetLife (MET), Royal Dutch Shell A (RDSa), Shake Shack Inc (SHAK), Starbucks (SBUX), Vista Outdoor Inc (VSTO), Vivus (VVUS).