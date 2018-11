01.11.2018 Zapojte se do soutěže o nejlepší statistický plakát

1. listopadu 2018

Český statistický úřad dnes spustil registraci do mezinárodní soutěže o nejlepší statistický plakát. Soutěž je určena pro dvou- až pětičlenné týmy žáků a studentů základních, středních a vysokých škol ve třech věkových kategoriích. Celkový vítěz bude vyhlášen v srpnu příštího roku v malajském Kuala Lumpuru.

Mezinárodní soutěž o nejlepší statistický plakát se u nás koná již popáté v rámci Mezinárodního projektu statistické gramotnosti. Posláním projektu je podporovat, vytvářet a spolupodílet se na aktivitách, které rozvíjejí a zvyšují statistickou gramotnost po celém světě. Organizátory za Českou republiku jsou již tradičně Vysoká škola ekonomická v Praze a Český statistický úřad.

„Při vytváření statistického plakátu si žáci a studenti osvojí sběr statistických dat, způsoby a možnosti jejich zpracování a následné prezentace. Pro pedagogy je pak soutěž dobrým nástrojem k seznámení studentů se statistikou a je spolu s projektem Minisčítání dalším užitečným zpestřením výuky,“ upozorňuje na význam soutěže Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Registraci školy mohou pedagogové provést do konce listopadu. Samotná výroba plakátů musí proběhnout do 7. ledna 2019. Hodnocení školních kol v rámci školy proběhne do 18. ledna 2019, následně budou vítězné plakáty zaslány do konce ledna do národního kola soutěže. Každá škola může odeslat pouze jeden plakát v dané věkové kategorii. Tři nejlepší týmy z každé kategorie se mohou těšit na věcné ceny, které budou tradičně předány při slavnostní vernisáži výstavy statistických plakátů v sídle ČSÚ.

Podrobné informaci o soutěži jsou k dispozici na webu ČSÚ: www.czso.cz/stat_gramotnost

