Koruna prolomila hranici 25,90 EUR/CZK

Ani blízkost dalšího zvýšení úrokových sazeb nepřidala koruně na síle, která tak následovala ostatní měny v regionu a vůči euru ztrácela. Prolomila dokonce hranici 25,90 EUR/CZK a ještě více se tak vzdálila od modelových hodnot ČNB . Bankovní radě, která dnes bude nad novou prognózou jednat o nastavení úrokových sazeb , tak koruna docela uvolnila ruce k dalšímu navýšení repo sazby. Šlo by už o páté letošní zvýšení sazeb, dokonce čtvrté v řadě a celkově sedmé od loňského opuštění kurzového režimu.Úrokový diferenciál má tak velkou šanci opět vzrůst, i když je otázkou, zda to bude koruně stačit. Proto vedle samotného rozhodnutí centrálních bankéřů bude možná ještě podstatnější vyznění prognózy. Tedy s jakými sazbami počítá model v příštích dvou letech a především, s jakým devizovým kurzem. A třešničkou na dortu samozřejmě bude, zda ČNB jako jedna z mála i nadále počítá s akcelerací ekonomiky v příštím roce. Muselo by jít celkově asi o velmi silné poselství, aby koruně dnešní zasedání bankovní rady vůbec dodalo nějakou sílu.