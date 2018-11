Vitalik Buterin si v Praze zazpíval o pohřbených ideách

Zakladatel Etherea Vitalik Buterin zakončil svou středeční řeč na pražské konferenci Devcon4 spoluúčinkováním v písni, která vyjmenovávala myšlenky a nápady pohřbené během uplynulých pěti let výzkumu a vývoje sítě Ethereum a kryptoměny ethereum. Čtvrtý ročník této konference vývojářů Etherea probíhá v Kongresovém centru ve dnech 30. října až 2. listopadu. Celá je věnovaná Ethereu – jeho minulosti, současnosti a budoucnosti.

Buterin se na podiu věnoval všem těmto třem časovým obdobím a mluvil o tom, jak se vztahují k dlouho očekávanému přechodu sítě k lépe škálovatelnému a ekologičtějšímu paradigmatu. Především se věnoval historii vývoje tohoto chystaného přechodu a popsal, s jakými problémy se při tom potýkali.

Na této změně konceptu vývojáři pracují od roku 2015. Pro novinku se vžilo jméno Casper. Jedná se o velmi očekávaný krok od těžebního algoritmu typu proof-of-work („výdělek za důkaz práce“) k jinému algoritmu typu proof-of-stake („výdělek za důkaz vkladu“). V průběhu doby se projektu začalo přezdívat Shasper, když se spojil název Casper s novou metodou škálování, které se říká sharding („lámání“). Buterin sdělil posluchačům, že nyní oživuje starší jméno pro tuto změnu na proof-of-stake, a to „Serenity.“ „Odmítám to nazývat Shasper, jelikož mi to přijde chabé,“ řekl Buterin. Také prozradil, že tento přechod je velmi blízko.

Když popisoval „stoprocentní skutečně čistě organický Casper“ spolu se zlepšeními škálovatelnosti, vyjádřil své vzrušení nad tím, jaký vliv budou tyto připravované změny mít na platformu Ethereum. Prohlásil: „Serenity je ‚světový počítač‘, tak jak je skutečně míněn, ne smartphone z roku 1999, který umí hrát hada.“

Mluvil také o tom, co musí být učiněno ještě předtím, než může dojít ke spuštění Serenity. Nejdříve musí být stabilizován technický manuál. „Specifikace se měnila pěkně rychle, ale hodně brzy bude stabilizována,“ řekl Buterin. O budoucnosti pak mluvil i na obecnější rovině, například zmínil vylepšení týkající se soukromí.

