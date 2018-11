Na stopě následujícímu prezidentovi ECB. Nová vodítka?

Jak se mandát současného prezidenta Evropské centrální banky (ECB) Maria Draghiho chýlí ku svému konci, snaží se trhy odhalit, kdo jej nahradí ve vedení měnové politiky eurozóny. Pokud bychom věděli, kdo bude dalším prezidentem ECB, mohli bychom získat jasnější představu trajektorie úrokových měr v eurozóně.

Podle Bloombergu má nejvyšší šanci na post prezidenta ECB bývalý guvernér finské centrální banky Erkki Liikanen, v těsném závěsu za ním je pak Francois Villeroy de Galhau, šéf francouzské centrální banky, a jeho irský protějšek Philip Lane. Původní prominent Jens Weidmann se o několik příček propadl poté, co německá kancléřka Angela Merkelová oznámila, že by pro svou zemi raději protlačila vysoký politický post EU, než aby pro prezidenta Bundesbank získala křeslo ve vedení ECB.

Ale do té doby, než příští rok v říjnu dojde ke změně prezidenství, bude potřeba ještě zaplnit některé další funkce. Nominace na tyto pozice by mohly prozradit, kdo nakonec do křesla ve Frankfurtu usedne. Například Luis de Guindos, bývalý ministr hospodářství Španělska, byl letos navržen jako viceprezident ECB. Několik analytiků proto tvrdí, že nejvyšší místo centrální banky by mohlo být zaplněno někým ze severní Evropy - tedy někým, kdo by potenciálně mohl tlačit na rychlejší zvyšování sazeb.

Rovnováha národností je pro top management ECB naprosto zásadní, a proto by dalším vodítkem mohlo být jmenování šéfa pro jednotný mechanismus dohledu (Single Supervisory Mechanism, SSM) – evropské instituce pro dohled nad bankami eurozóny. Francouzce Daniele Nouyové, která v současnosti instituci předsedá, skončí její 5letý mandát koncem tohoto roku. V potaz přicházejí tři jména, která by mohla tuto francouzskou expertku nahradit: Sharon Donneryová, zástupkyně guvernéra irské centrální banky, Andrea Enriam italský předseda Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) a Robert Ophele, prezident francouzského bankovního regulačního orgánu. Evropský parlament údajně podporuje první dvě jména.

„Samozřejmě, že oba jsou excelentními a dostatečně kvalifikovanými kandidáty. Ale na národnosti bude také rozhodně záležet,“ napsal hlavní ekonom ING Carsten Brzeski v emailu pro CNBC. „Vezmeme-li v úvahu, že guvernér irské centrální banky Lane má dobrou šanci získat příští rok křeslo ve výkonné radě ECB, ať už jako hlavní ekonom nebo prezident, šance pro paní Donneryovou jsou nižší,“ dodal Brzeski s tím, že „sotva uvidíme dva irské občany na dvou vysoce postavených postech ECB“. „Pan Enria má jasnou výhodu v tom, že prezident ECB Draghi příští rok odejde,“ dodal s tím, že Enria je rovněž italský občan.

Ale další analytici mají na možné kandidáty jiný názor. „Sharon Donneryová je pravděpodobně kandidátkou, která má zvláštní podporu mezi severními členskými státy eurozóny. K bankám si zachovala tvrdý přístup a požadovala, aby rychleji zužovaly své špatné úvěry,“ vyjádřil se pro CNBC Florian Hense, ekonom pro Evropu u Berenberg. Také řekl, že snaha zlepšit genderovou vyrovnanost v evropských institucích by mohla šance Donneryové navýšit. „Záleží na tom, jak moc Irsko Donneryovou protlačí a nakolik bude ochotné obětovat šanci, že Philipp Lane bude zvolen do výkonné rady ECB pravděpodobně jako nástupce hlavního ekonoma Praeta,“ řekl Hense.

Evropská centrální banka nechtěla komentovat, kdy bude nového šéfa SSM volit. Ale Financial Times reportoval, že ECB provede volbu 7. listopadu. Zvolený kandidát pak bude následně podléhat schválení Evropským parlamentem.

Zdroj: CNBC, Bloomberg