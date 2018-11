Pedagogická komora: V rozpočtu nejsou peníze na slíbené zvýšení platů

Slibované navýšení platů pro učitele je v ohrožení. Vláda ve střednědobém výhledu státního rozpočtu na rok 2020 a 2021 podle Pedagogické komory nepočítá s navýšením financí pro školství. Do regionálního školství by v roce 2019 mělo směřovat 143,7 miliardy korun, v dalších dvou letech 147,5 miliardy. Komora však upozorňuje na to, že navýšení rozpočtu o necelé 4 miliardy navíc nemůže stačit. Na základě informací Pedagogické komory by se v příštích letech učitelé nemuseli dočkat slibovaného zvýšení platů. V rozpočtovém výhledu do roku 2021 totiž chybí 21 miliard korun. "Aby vláda splnila své programové prohlášení o navýšení učitelských platů na 150 procent vzhledem k roku 2017, musela by do konce volebního období přidat minimálně dalších 21 miliard," upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora. "Náklady na zvýšení platů učitelů o jedno procento činí téměř miliardu korun," dodává Sárközi.

Pedagogická komora také navrhla, aby došlo v lednu 2019 k nárůstu platů učitelů o 20 % oproti plánovaným 15 %. Ke zvýšení platů o 15 % mělo dojít už v září, vláda však zvýšení odložila na další rok. Pokud by došlo ještě o navýšení dalších 5 %, jednalo by se o částku 5 miliard korun.

I když se hovořilo o tom, že vláda zvýšila učitelům platy, v některých školách začalo podle zprávy Pedagogické komory docházet k propouštění pracovníků. Školy také začaly zkracovat úvazky nebo pedagogy zařadily do nižší platové třídy, tvrdí komora.

Návrh, který by měl zvýšit příplatky pro třídní učitele a specializované činnosti, čeká v Poslanecké sněmovně na hlasování v prvním čtení. Návrh podpořily i některé politické strany. Pokud by byla novela zákoníku práce, který vytvořila Pedagogická komora s poslancem Markem Výborným, schválena, třídní učitelé by ročně získali o 20 tisíc korun více.

"Náš návrh je rozpočtově krytý v rámci pěti miliard, s nimiž vláda počítá pro netarifní část platů učitelů, lepší by samozřejmě bylo, kdyby poslanci navýšili školský rozpočet o 7 miliard, čímž by se pokryly oba návrhy Pedagogické komory," doplnil Sárközi.

"Díky tomu bychom se rychleji přiblížili splnění patnáct let starého slibu, že učitelé budou pobírat 130 procent průměrné mzdy v zemi," dodal Sárközi.

Podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se bude vláda snažit cíle do roku 2021 splnit. "Předpokládáme, že o konkrétním navýšení prostředků na platy bude vláda rozhodovat dle aktuálních možností pro další rok a na základě aktuálních údajů o počtu pedagogických pracovníků tak, aby se stanovený cíl podařilo nejpozději v roce 2021 splnit," uvedlo pro TN.cz ministerstvo.

"Jelikož je tento cíl uveden i v samotném programovém prohlášení vlády, nepředpokládáme, že by tento cíl vláda nesplnila," uvedli zástupci ministerstva v prohlášení.