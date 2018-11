Nejhorší říjen na pražské burze za posledních 10 let

Středeční solidně pozitivní vývoj na pražské burze dokázal již jen zmírnit celkově nepříznivou statistiku za říjen. Index PX tak nakonec za uplynulý měsíc odepsal „jen“ 3,2 %, když zakončil na necelých 1 067 bodech. Statisticky přitom bývá říjnový vývoj na pražské burze obvykle pozitivní, hledat navíc tak výrazné zmiňované ztráty musíme až do doby poslední krize. Zkrátka výkonnostně horší říjen pražská burza naposledy utrpěla v roce 2008, kdy přišla dokonce o více než čtvrtinu hodnoty.

Můžeme jen doufat, že se pražská burza v listopadu navrátí k růstu, přestože v posledních třech letech se ji v tento měsíc nedařilo. Započít by však právě mohla nové 3 leté pozitivní listopadové „kolečko“, když v letech 2012 až 2014 přinesl vývoj v daném měsíci naopak solidně kladná čísla. Své by mohly sehrát firemní hospodářské reporty, které dále vykreslí pohled na očekávané dividendy. V listopadu se s čísly představí většina firem, resp. 10.

Vítězem měsíce se staly, investorsky jinak poměrně na okraji zájmu stojící, akcie slovenské TMR. Ty se vlastně posunuly na nová mnohaletá maxima. Velmi solidní zisky si dokázaly připsat ještě akcie likérky STOCK. Zdá se, že tak potvrzují obrat z jinak negativního letošního trendu, když již posílily třetí měsíc v řadě. Bronz v říjnu získaly akcie PFNONWOVENS, které od ztrát zachránil vývoj až v posledních seancích měsíce. Podobně zisk v závěru vybojovaly i akcie ERSTE, které svou volatilitou nabídly z hlavních emisí případným krátkodobým investorům v říjnu na pražské burze snad největší možnosti pro spekulaci.

Propadákem měsíce se staly akcie Kofola, které více než vymazaly zisky ze září a stále jsou letos nejztrátovější. U titulu snad jen zmínit zprávu o určitém veletoči v orgánech společnosti a na 30. listopadu svolanou valnou hromadu (letos již čtvrtou). Na index však svou vahou tlačily především jiné tituly. Ztráty akcií MONETA mohly být dokonce ještě vyšší, když investoři prostě na oznámenou transakci se skupinou PPF pozitivně nereagovali. Podíl v bance dle hlášení redukovaly společnosti Société Générale a Bank of New York Mellon. Společně s celkově negativním sentimentem na trzích to titul zatlačilo až pod 74 Kč, resp. na více než 2 letá minima. Téměř podobná minima i ztráty utrpěly akcie O2, které by měly sesadit právě akcie MONETA z jejich vedoucí pozice z hlediska dividendového výnosu.

Rovněž akcie KB se kurzově podívaly na téměř 2 letá minima, když je šlo pořídit i za 856 Kč. Svá letošní minima na 590 Kč, rovněž bez nových firemních zpráv, vyrovnávaly akcie pojišťovny VIG. Hlavní titul domácího trhu ČEZ byl negativně ovlivněn oddychem na cenách elektřiny i emisních povolenek, ztráty na konci měsíce vlastně mírnily informace o možném neuskutečnění rozšiřování jaderných zdrojů.

Za nejvolatilnější emisi by šlo v říjnu vyhlásit akcie CETV, které v Praze čistě kopírovaly vývoj z domovského trhu Nasdaq. Zveřejněné solidní výsledky hospodaření dokázaly nasměrovat titul výše jen velmi krátce, následně naopak zaznamenal 1,5 letá minima. Investoři mohli reagovat na následné posilování dolaru, které na hospodaření mediální firmy působí negativně či stále neuskutečněný prodej aktiv ve Slovinsku.

Horší výkonnost než index PX vykázaly v říjnu již jen akcie PHILIP MORRIS, které se ocitly nejníže od loňského června.

Zatímco akcie Avast v září dominovaly domácímu trhu s dvojcifernými zisky, říjen sice nejprve přinesl nová maxima, následně však prodej podílu velkého minoritního akcionáře zatlačil na cenu i těchto akcií. I tak se jim letos kurzově daří ze všech emisí nejvíce.

Do posledních 2 měsíců roku pražská burza vstupuje s negativní výkonností, resp. index PX od počátku roku odepisuje přes procento. Po zahrnutí dividend, měřeno indexem PX-TR, dosahuje výkonnost příznivějších +4,3 %.