Změny od listopadu: Zdraží pivo, pozor na zákaz vstupu do lesa.

Povinná zimní výbava, menší zavazadlo do letadla i dražší pivo. Na to všechno by se měli lidé s příchodem listopadu připravit. Podívejte se, co všechno se od nového měsíce mění. Povinná zimní výbava Od 1. listopadu vzniká řidičům povinnost jezdit na zimních pneumatikách v případě, že na silnici leží souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Přezout musíte i tehdy, pokud hrozí, že taková situace kvůli povětrnostním podmínkám nastane. Pokud jedete po úseku označeném dopravní značkou Zimní výbava, musíte mít zimní pneumatiky i přesto, že na silnici žádný sníh neleží. Řidiče s letními gumami mohou policisté pokutovat až dvěma tisíci korun. Totéž platí, pokud způsobíte na náledí nehodu. Odborníci a majitelé pneuservisů dlouhodobě doporučují nenechávat přezutí na poslední chvíli. Objednávací lhůty se v listopadu pohybují v týdnech. Na zimních gumách si před přeutím raději zkontrolujte hloubku vzoru, která musí mít minimálně 4 mm, respektive 6 mm u těžších vozidel.

Zákaz vstupu do lesa

Od listopadu do konce roku probíhá lovecká sezóna drobné zvěře, především zajíců a bažantů. Zatímco myslivci jásají, houbaři radost rozhodně nemají. V době honů totiž platí pro lidi, kteří chtějí jít do lesa, přísnější pravidla.

Ministerstvo zemědělství rozlišuje dva termíny - vstup do lesa a vstup do honitby. Zákaz vstupu do lesa vyhlašují obecní úřady, platí nejdéle tři měsíce. Oznámení pak visí na úřední desce a obvykle se zveřejní také v místním tisku nebo rozhlasem. Za porušení hrozí pokuta až 100 tisíc korun.

Omezený nebo úplný zákaz vstupu do honitby může nařídit také orgán státní správy myslivosti. Zákaz pak platí v určitou roční dobu nebo v některé dny či hodiny v týdnu. Úřady také mohou zakázat pouze volný pohyb po lese, stezek se tak lidé mohou držet.

Pravidla pro zavazadla

Pravidla pro kabinová zavazadla změnily od listopadu dvě nízkonákladové letecké společnosti - Ryanair a Wizz Air. Za větší kabinové zavazadlo, které bylo dosud zdarma, si budou cestující nově muset připlatit.

Na palubu letadla Ryanairu i Wizz Airu si nově pasažéři mohou vzít pouze příruční zavazadla, která se vejdou pod sedačku. V případě Ryanairu musí mít maximální rozměry 40x20x25 centimetrů, v případě Wizz Airu 40x30x20 centimetrů. Hmotnost u obou je stejná - 10 kilogramů.

Okamžité platby

První české banky plánují spustit tzv. okamžité platby. Výrazně se urychlí posílání peněz z účtu v jedné bance na účet v jiné. Zatímco dosud převod trval několik hodin, někdy i den, nově zabere jen pár sekund.

Od 19. listopadu by měla okamžité platby spustit Česká spořitelna, poté se přidá Air Bank. Reálně ale zákazníci změnu pocítí až v příštím roce, kdy se chystají novinku zavést další banky včetně ČSOB, Komerční banky nebo Raiffeisenbank.

Kontroloři se skrytou identitou

Kontroloři České obchodní inspekce (ČOI) provedou první kontroly pod skrytou identitou. Novela vstoupila v platnost už loni v listopadu, první krycí doklady od ministerstva vnitra ale mají na stole až teď. Inspektoři je budou využívat při kontrolách sběren surovin nebo předváděcích akcích, kde si organizátoři nebo majitelé vedou databázi. Informovaly o tom lidovky.cz.

Zdražení piva a plynu

Pivovary Staropramenu od listopadu zdražují točené pivo v průměru o 3,2 procenta. Ceny se u většiny takových ležáků zvýší o 0,6 až 1,4 koruny na půllitr, u nejprodávanějších piv zhruba o korunu. Už na jaře pivovar zdražil lahvové a plechovkové pivo.

O zdražení informovala také energetická společnost E.ON. Z důvodu rostoucí ceny plynu na burzách se pro zákazníky zvýší v průměru o pět procent. Změna se nedotkne odběratelů, kteří mají smlouvu s fixací ceny.