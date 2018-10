Akcie se čtyřnásobným jednodenním růstem ceny a zbytečně zahazovaná šance

V Číně se prý přeje druhým, ať „žijí v zajímavých časech.“ Zatím jsem nezjistil, zda jde o přání myšlené upřímně ve smyslu „všeho dobrého“, nebo zda jde naopak o přání spíše zlomyslné. Každopádně my v zajímavých časech určitě žijeme. Pokud se omezíme na čistě ekonomickou a investiční rovinu, bortí se nejedno odvětví a zaběhnutý byznys model, možná stojíme na prahu autoelektromobility, život mnohých se přesouvá do mobilních displejů…. A možná také jsme na prahu doby, kdy se konopí stane mnohem běžnější součástí našeho života než doposud. Tuto možnost nám před několika dny připomnělo IPO dánské společnosti StenoCare, kterému bych se dnes rád i v širších souvislostech věnoval.



Reuters a další si všímají toho, že investoři během prvního obchodního dne (tj. minulý pátek) vyhnali cenu akcií SC na téměř čtyřnásobek. Konkrétně z 8,8 DKK na 33,5 DKK. Ředitel firmy k tomu uvedl, že na základě komunikace s investory to vypadá, že „jednali spíše na základě svého srdce než peněženky“. V nadšení jim ale bezesporu pomohly i studie, které naznačují, že konopné produkty mohou pomáhat při epilepsii, či třeba chronických bolestech. Evropský trh s léčivou marihuanou či produkty z ní by tak podle některých odhadů měl z letošních 100 milionů eur vzrůst na 450 milionů eur v roce 2022, hlavním faktorem tu přitom bude i nadále míra uvolnění, nebo utažení regulace.





V Dánsku byla léčebná marihuana legalizována od prvního ledna, rekreační užití drogy tam ale stále oficiálně umožněno není (hodně se nyní hovoří o tom, že tímto směrem se vydala Kanada).

Reuters v souvislosti s IPO SC cituje pětasedmdesátiletou Anitu Ambjorn, která trpí nemocí svalů a užívá proto konopný olej. Ta podle svých slov nikdy neinvestovala do akcií, ale tentokrát chtěla podpořit SC svými úsporami ve výši 5 000 DKK (nakonec se jí nákup nezdařil).



Koupit si ale musela další dávku oleje za 2 700 DKK, která by jí měla vystačit na měsíc a půl. K tomu prý dala za recept dalších 1 000 DKK, což jsou dost neuvěřitelné částky (1 DKK je asi 3,5 CZK). Anita je ovšem ochotna je platit, protože dříve si musela píchat morfin. Podle svých slov doufá, že pokud vznikne více firem jako je SC, ceny za podobné léky půjdou dolů a stanou se dostupnější zejména pro ty, kteří trpí chronickými nemocemi a nemají moc alternativ.



Že cesta k takovému cíli bude i v tom lepším případě ještě dlouhá, snad nejlépe ukazují dosavadní finanční výsledky SC. Následující tabulka ukazuje výsledovku firmy za 8 měsíců do června letošního roku. Tržby nula, celkové náklady ve výši cca 2 milionů DKK:







Zdroj: SC



Podobně vyznívá rozvaha firmy. Celková aktiva ve výši necelých 800 tisíc DKK, čtvrtina z toho hotovost, vše z necelé poloviny kryto vlastním jměním:





Zdroj: SC



Před časem jsem tu tvrdil, že pokud bychom nyní měli na severoamerickém trhu hledat nějaké bubliny, neměli bychom se zaměřovat na technologie, ale na marihuanové akcie. Jejich kapitalizace je totiž nastavena na úrovně, podle kterých by tyto firmy musely jednak ještě dlouho prudce růst a také se stávat strojky na hotovost. Možná ale, že nakonec se tyto vize či sny splní. U firem jako SC by si to člověk přál.



Rozhodovat o tom bude hlavně regulace, protože podnikatelské nadšení na straně jedné a poptávka na straně druhé tu podle všeho jsou. Můžeme přitom dlouze diskutovat o tom, zda si v oblasti onoho rekreačního používání marihuany nezaděláváme na velké problémy. V oblasti jejího léčebného využití ale podle mne zbytečně zahazujeme velkou příležitost. A nejednoho člověka to doslova bolí.