Rozhodnutí o dostavbě Dukovan by především nemělo být odkládáno - Vladimír Dlouhý (Video)

Mají mít zaměstnanci nárok na náhradu mzdy už v prvních třech dnech nemoci? Můžeme prodloužit životnost jaderné elektrárny Dukovany - a co bychom tím získali? A jak pomůže českým podnikatelům další prezidentova cesta do Číny?

Také na to se Marie Bastlová ptala prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého.



Audio záznam:





<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/515/YIlPwgtE-vladimir-dlouhy-rozhodnuti-o-dostavbe-dukovan-by-predevsim-neme.jpg" />

Zdroj: Youtube, kanál uživatele Český rozhlas - Radiožurnál