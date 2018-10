Administrativa spojená s placení daní meziročně poklesla

Administrativní náročnost spojená s placením daní v České republice klesla v roce 2017 o 6 hodin ročně. Vyplývá to ze studie Světové banky Doing Business 2019, která každoročně mapuje podnikatelské prostřední ve 190 zemích světa. Zatímco v roce 2016 potřeboval podnikatel dle studie na splnění svých daňových povinností 236 hodin, v roce 2017 to bylo 230 hodin ročně. Zlepšením celkové hodnoty indikátoru „placení daní“ se Česká republika dostala v žebříčku hodnocených zemí na 45. místo.

„Těší mě, že pozitivní efekty kroků jako postupná elektronizace či zjednodušování daňových formulářů, převýšily efekty dílčího zvýšení administrativy v důsledku kontrolního hlášení. Přestože nás aktuální umístění nás řadí do nejlepší čtvrtiny z hodnocených zemí, zůstává zjednodušování daňového systému mou jednoznačnou prioritou a zásadní snížení administrativy teprve očekáváme, a to v souvislosti s realizací projektu MOJE Daně. Usilovně na něm pracujeme a spustíme ho v roce 2020,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Zpráva Doing Business hodnotí podnikatelské prostředí ve 190 zemích světa. Prostřednictvím indikátorů je posuzována právní regulace, implementace, administrativní, finanční a časová náročnost spojená se vznikem a fungováním malého či středního podniku. Celkově se Česká republika v letošním žebříčku Doing Business 2019 umístila na 35. příčce.