Hyundai a Kia vyvíjejí solární střešní nabíjecí systém

Jihokorejské automobilky Hyundai a Kia oznámily, že společně vyvíjejí solární střešní nabíjení pro své vozy.Cílem je zásobení baterií elektromobilů nebo hybridních modelů dalším zdrojem energie a tím snížit dále celkovou spotřebu případně prodloužit dojezd takových vozů.V roce 2019 by měl být představen první stupeň v podobě střešního solárního systému pro hybridní vozy. Druhý stupeň by měl podporovat klasické stroje s vnitřním spalováním paliva a třetí by měl sloužit už čistě elektrickým modelům.Automobilky uvedly, že do budoucna počítají s velmi různorodým a širokým využitím dobíjecích technologií ve svých vozech. Střešní solární systémy jsou prvním krokem.