Ministr Ťok chce dát část ČD Cargo na burzu. Babiš prý už souhlasí

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) chce prosadit prodej minoritního podílu v nákladním železničním dopravci ČD Cargo. Novinářům dnes řekl, že s prodejem menší části podniku, ve kterém by státu zbyla většina, souhlasí i premiér Andrej Babiš (ANO). Ten se nedávno postavil proti úvahám o privatizaci. Dnes Babiš novinářům řekl, že nejprve chce vidět analýzu práce ČD Cargo v posledních letech a další strategii podniku. Proti privatizaci jsou i vládní partneři ANO - sociální demokraté - a komunisté, kteří menšinový kabinet podporují ve Sněmovně. Ťok chce záměr nejdříve projednat v koalici.



Podle ČSSD by privatizace šla proti vládnímu programu. Předseda ČSSD Jan Hamáček to označil za chybu, podle něj Ťok postupuje proti vládnímu programu.



Ve vládním programu stojí, že kabinet nepřipustí privatizaci veřejných služeb ani podniků se státní účastí. Dopravce ČD Cargo je dceřinou společností státních Českých drah. "ČD Cargo se pohybuje na plně konkurenčním trhu. Příliv soukromých peněz má pomoct k dalším investicím, které potřebuje. A to třeba do nových lokomotiv nebo vagonů," citovaly minulý pátek ministra Ťoka Lidové noviny.





Babiš dnes zdůraznil, že i organizace vedené státem mohou hospodařit s dobrým výsledkem. Od Ťoka si vyžádal analýzu fungování podniku a výhled hospodaření na příští léta.O podobě privatizace a velikosti prodávaného podílu by měly podle ministerstva rozhodovat představenstvo a dozorčí rada mateřských Českých drah v příštím roce. Prodej se prý měl uskutečnit prostřednictvím nabídky akcií firmy na burze.Nákladní doprava je nejvýdělečnějším oborem skupiny ČD. Společnost ČD Cargo v pololetí vykázala zisk 350 milionů korun