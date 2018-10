Rozbřesk: Poslední naděje koruny – klesající zajištění exportérů

Koruna se den před zasedáním ČNB drží stále v silné defenzivě a tlačí se nad 25,90 EUR/CZK. Jedním z důvodů je bezesporu i slabý výsledek HDP v eurozóně za třetí kvartál - nejpomalejší za poslední více než čtyři roky. Do určité míry za něj sice může dočasné zaseknutí se automobilek, které se musely přizpůsobit novým emisním normám. I když čtvrtý kvartál přinese zrychlení, je zjevné, že se eurozóna bude muset připravit na slabší tempa růstu pod 2 %.



To samozřejmě bude mít dopad i na výkon českého hospodářství. Náš nowcast na základě dostupných dat ukazuje, že české hospodářství ve třetím kvartále také výrazněji šláplo na brzdu a rostlo pouze o 2,3 % y/y (ČNB v poslední prognóze počítala s 2,9 %). To pro korunu není zvlášť pozitivní zpráva.



V tomto týdnu sice české měně může lehce pomoci další růst sazeb. Problém ovšem je, že s ním trhy i analytická obec z velké části počítají. Co hůř, v tržních očekáváních jsou již dnes další dva růsty sazeb pro příští rok - to je výrazně více než, předpokládá stávající prognóza ČNB(viz graf níže). A ta stojí na relativně optimistickém odhadu růstu (3,4 % pro rok 2019). Ze strany domácích sazeb tak koruna těžko dostane výraznější pozitivní vzpruhu. Není proto vyloučené, že na konci tohoto týdne koruna po dočasném povzbuzení ČNB opět rychle obnoví výprodeje a bude se snažit testovat 26,00 EUR/CZK.





Výhledově je jednou z mála rozumných nadějí koruny klesající zajištění exportérů - jeho úroveň byla na začátku roku rekordní a to do značné míry korunu brzdilo v dalším rozletu. Pak se k tomu přidalo rostoucí napětí na globálních trzích, které z koruny začalo odsávat “zaparkovaný” zahraniční kapitál. Ve třetím kvartále přitom zajištění exportérů znovu pokleslo a není již vysoko nad historickým průměrem. Kombinace nižšího zajištění a atraktivnějších kurzů by exportéry mohlo znovu vracet na trh a koruně pomoci ke stabilizaci…





TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna se drží v defenzivě a zkouší se dostat nad 25,90 EUR/CZK. Blížící se zasedání ČNB ji pravděpodobně nijak výrazněji nepomůže, protože růst sazeb je do velké míry očekáván (viz úvodník). Pokud se výrazněji nezmění nálada na globálních trzích, koruna může v závěru týdne čelit novým výprodejům.



Zahraniční forex

Slabý výsledek HDP eurozóny za třetí kvartál tažený faktickou stagnací italské ekonomiky zatopil ještě více eurodolaru, který se pomalu blíží k hranici 1,13. Dolaru naopak pomohl comeback amerických akcií, který vytáhl vzhůru dolarové úrokové sazby.



Uvidíme, zda se euro alespoň trochu vzpamatuje v reakci na dnešní inflační čísla z eurozóny za říjen. Při pohledu na včera zveřejněnou inflaci v Německu, Španělsku a Belgii to vypadá, že se inflace v měnové unii dále zvedla nad inflační cíl 2 %. Odpoledne ovšem už budou mít opět navrch americká čísla a to předskokan payrolls v podobě ADP reportu z trhu práce.



Slábnou měny ve střední Evropě a to včetně polského zlotého. Ten se navíc musí trochu obávat dnes zveřejněných říjnových čísel, která mohou přinést meziroční inflaci výrazně pod hladinou 2 %. V takovém případě šance na jakékoliv utažení měnové politiky NBP v roce 2019 zcela vymizí.