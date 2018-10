Akcie Facebooku se už července soustavně propadají. Včerejší výsledky za 3Q na tom nic změnit nemusí

Výsledky Facebooku za třetí čtvrtletí přijal trh smíšeně. Žádná „katastrofa“ tak jak v létě se určitě nekoná. Akcie nejprve oslabily o pět procent, nakonec však v rozšířeném obchodování mimo hlavní burzovní hodiny přidaly 3,1 procenta. Nutno však říci, že Facebook nastavil laťku docela nízko, jelikož už dříve investory varoval, že výsledky za třetí a čtvrté čtvrtletí nebudou rozhodně nic výjimečného a že je třeba se připravit na zpomalení růstu tržeb. Právě tato zpráva způsobila koncem července dramatický propad jeho akcií , které během několika hodin spadly z ceny kolem 220 dolarů na cenu v blízkosti 170 dolarů . Šéf Facebooku Mark Zuckerberg tehdy za zhruba dvě hodiny, během nichž byl propad nejstrmější, přišel v přepočtu o 370 miliard korun . Chudl tedy tempem tří miliard korun za minutu, což je pravděpodobně historický rekord v tempu chudnutí.

Ve třetím čtvrtletí podle včerejších výsledků nakonec tržby rostly meziročně tempem 33 procent, což trh i vzhledem k nízko nastavené laťce přijal celkem vlídně. Facebooku se dokonce podařilo „vydolovat“ ještě další nové uživatele na klíčovém trhu Spojených států a Kanady, který je už notně nasycen. Zisk na akcii dosáhl 1,76 dolaru, čímž na rozdíl od tržeb překonal očekávání trhu. Měsíční počet aktivních uživatelů sítě stoupl meziročně o desetinu na 2,27 miliardy. Výsledky naznačují, že inzerenti stále nakupují více a více „reklamní plochy“ nejen na Facebooku, ale také na Instagramu, jenž taktéž spadá do Zuckerbergova online impéria a který právě překonal úroveň jedné miliardy uživatelů.

Zuckerberg během včerejšího konferenčního hovoru s analytiky u příležitosti zveřejnění výsledků za třetí čtvrtletí uvedl, že Facebook se více zaměří na videoobsah a mizející statusy, známé jako „stories“. Koncept mizejících statusů Facebook v loňském roce okopíroval od konkurenční sociální sítě Snapchat a zabudoval jej jak do svých produktů – jak vlajkové sociální sítě, tak i Messengeru a Instagramu.

Z delší perspektivy je ovšem patrný táhlý propad akcií Facebooku, který trvá už právě od konce července. Akcie se nyní prodávají za 146 dolarů za kus. Cílová cena akcií Facebook se aktuálně poprvé po zhruba roce propadla pod 200 dolarů. To znamená, že trh ve svém konsensu nepočítá s tím, že by cena akcie v příštích dvanácti měsících dosáhla úrovně 200 dolarů. Ještě v polovině července přitom trh předpokládal, že do roka a do dne se bude akcie Facebooku prodávat za zhruba 225 dolarů.