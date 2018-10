Ceny energií drží inflaci v eurozóně na vyšších úrovních (Ranní zpráva z finančního trhu)

V USA dnes budou zveřejněna jen méně zajímavá data. Patřit mezi ně bude ADP report a index PMI z oblasti Chicaga. Inflace v eurozóně v říjnu zřejmě stagnovala na 2,1 % y/y. Na těchto úrovních se však již dlouho neudrží. V regionu je dnes kalendář událostí prázdný.

ADP report potvrdí dobrou kondici amerického trhu práce

Celková inflace v eurozóně v říjnu pravděpodobně stagnovala na úrovni 2,1 % y/y. Na vyšší úrovně ji v minulých měsících pomohla volatilní složka energií a potravin, jejichž ceny rostly v důsledku mimořádně teplého počasí. Ceny energií v eurovém vyjádření však budou v následujících měsících zřejmě klesat, což by mělo tlačit inflaci zpět k úrovním okolo 1,5 %. Naopak jádrová inflace by mohla o dvě desetiny stoupnout na 1,1 % y/y.

Růst HDP v eurozóně zklamal

Růst HDP eurozóny zklamal, když jeho mezikvartální dynamika dosáhla pouze 0,2 %, zatímco trh počítal s 0,4 %. Co za tímto výsledkem stálo zatím bohužel nevíme, neboť struktura růstu bude zveřejněna až na konci listopadu. Zklamání přinesly i včera zveřejněné indikátory důvěry v oblasti eurozóny. Euro nakonec reagovalo pouze mírným oslabením o 0,1 % a posunulo se na úroveň 1,136 USD/EUR.

Efekt konce roku drží korunu zkrátka

Během úterního obchodování se koruna držela převážně v pásmu 25,85–25,90 CZK/EUR a ani dnešek neslibuje výraznější posuny. Ledy by mohlo prolomit čtvrteční zasedání ČNB. Muselo by však překvapit nějakou výrazně jestřábí zprávou. Korunu v současnosti drží v šachu tzv. efekt konce roku. Kvůli platbám do Rezolučního fondu banky penalizují držbu korunových depozit přes konec roku, a tak se jich investoři snaží krátkodobě zbavit. Převádí je do eur a drží tak korunu na slabších úrovních.

Kalendář regionálních událostí je dnes prázdný. Regionální měny se tak budou muset spokojit s děním na světových trzích, popřípadě s technickým obchodováním.