Akcie opět na vzestupu (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Životnost Jaderné elektrárny Dukovany by se mohla prodloužit o dalších 10 let.

ČNB schválila fúzi Kooperativy a Pojišťovny České spořitelny.

Evropské akcie by měly zahájit silným růstem.

Ve Spojených státech bude zveřejněn předskokan pátečních údajů z tamního trhu práce, a to report ADP o počtu vytvořených míst v soukromém sektoru. Eurozóna nabídne spotřebitelskou inflaci a míru nezaměstnanosti. Německo ráno publikovalo data o maloobchodních tržbách, které zklamaly slabším meziměsíčním růstem.

Výsledková sezóna dnes pokračuje údaji o hospodaření amerických společností jako například General Motors, Molson Coors, Estee Lauder, Apache nebo Garmin. V Evropě reportují francouzské firmy Airbus, Sanofi, Air France-KLM nebo britská společnost GlaxoSmithKline či rakouská OMV.

Analytici Société Générale zvýšili doporučení pro akcie francouzského výrobce kosmetiky L’Oreal nebo francouzského prodejce oděvů SMCP na Koupit.

Obchodování na zámořských trzích

Za podpory všech hlavních sektorů americký index S&P 500 posílil o 1,6 %. Přes dvě procenta se vyhoupla hned čtyři odvětví v čele s mediálními a telekomunikačními firmami, jejichž akcie posílily o 2,5 %. Technologický Nasdaq zaznamenal prakticky totožné zisky, průmyslový Dow Jones přidal 1,8 %. Chuť k nákupu podpořily výsledky hospodaření některých firem, na druhou stranu zklamáním byly zveřejněné údaje společnosti General Electric, jejíž akcie klesly o 10 %. Po skončení hlavní části obchodování prezentoval výsledky ještě Facebook, na což akcie v závěrečné fázi dne reagovaly růstem.

Poslední říjnový obchodní den zahájily asijské burzy slušným růstem. Nejvíce se dařilo tchajwanským (+2,9 %) nebo japonským akciím (+2,2 %). Nejmenší zisky zaznamenali obchodníci v Indonésii (+0,3 %) nebo Indii (+0,4 %).

ČEZ

Premiér Andrej Babiš včera navázal na ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou a dodal, že životnost jaderné elektrárny v Dukovanech by se mohla prodloužit o dalších 10 let, což by představovalo náklady okolo 20 mld. CZK oproti 200 mld. CZK za výstavbu nového reaktoru.

ČEZ v současné době předpokládá, že elektrárna by byla v provozu do roku 2035, což by znamenalo o 20 let delší provoz oproti původním plánům. Ta by tak celkově dodávala elektřinu 50 let. ČEZ by prodloužení provozu dukovanské elektrárny uvítal, otázkou ale je, jak by se k provozu starších jaderných elektráren stavěla Evropská unie.

Vienna Insurance Group

Česká národní banka schválila fúzi pojišťoven Kooperativa a Pojišťovna České spořitelny. Od ledna příštího roku budou operovat pod společným názvem Kooperativa.

Fúze pojišťoven působící na stejném trhu je jeden ze základních bodů strategie VIG, kterým chce zefektivnit fungování svých dceřiných společností a ušetřit tak náklady související s vedením, IT nebo marketingem.