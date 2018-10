Eurozóna - HDP nepříjemně překvapilo, o zpomalování není pochyb

Eurostat včera zveřejnil první odhad růstu HDP eurozóny za třetí čtvrtletí letošního roku. Podle něj rostla eurozóna jen o 0,2 % mezičtvrtletně a 1,7 % meziročně. Jde o docela nepříjemné negativní překvapení, a to to na první pohled vypadá ještě „dobře“, když mezičtvrtletní růst je ve skutečnosti po použití dvou desetinných čísel jen 0,15 %.

O tom, že eurozóna zpomaluje, není a nebylo pochyb. Jen se nečekalo, že to bude až takto razantní. Uvidíme, co přinese zpřesněný odhad, protože v tuto chvíli nemáme k dispozici země a neznáme ani jednotlivé složky HDP (zdali zpomalení táhnou investice, spotřeba atd.). Osobně bych si vsadil nejspíše na investice, které jsou citlivé na růst rizik a nejistot. Pokud to tak je, tak by se situace mohla zase zlepšit, pokud se podaří vyřešit brexit a situaci s italský m rozpočtem. Z hlediska zemí je problém v Itálii, jejíž ekonomika stagnuje, což bude italskou vládou použito jako argument pro vyšší deficit rozpočtu.

Celkově bych z toho zatím ještě nedělal nějaké silné závěry, ale vyšší opatrnost je na místě. My předpokládáme pro letošní rok růst HDP eurozóny o 2,1 %, což je i aktuální průměr za první tři čtvrtletí. Aktuální data, pokud se potvrdí, představují proti naší prognóze riziko o 1-2 desetiny procentního bodu směrem dolů.





Jan Polanský, analytik