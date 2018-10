Eurodolar se pomalu blíží k hranici 1,13

Slabý výsledek HDP eurozóny za třetí kvartál tažený faktickou stagnací italské ekonomiky zatopil ještě více eurodolaru, který se pomalu blíží k hranici 1,13. Dolaru naopak pomohl comeback amerických akcií , který vytáhl vzhůru dolarové úrokové sazby Uvidíme, zda se euro alespoň trochu vzpamatuje v reakci na dnešní inflační čísla z eurozóny za říjen. Při pohledu na včera zveřejněnou inflaci v Německu, Španělsku a Belgii to vypadá, že se inflace v měnové unii dále zvedla nad inflační cíl 2 %. Odpoledne ovšem už budou mít opět navrch americká čísla a to předskokan payrolls v podobě ADP reportu z trhu práce Slábnou měny ve střední Evropě a to včetně polského zlotého. Ten se navíc musí trochu obávat dnes zveřejněných říjnových čísel, která mohou přinést meziroční inflaci výrazně pod hladinou 2 %. V takovém případě šance na jakékoliv utažení měnové politiky NBP v roce 2019 zcela vymizí.