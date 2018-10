Středeční obchodní seance 31. 10. 2018

Středa 31. 10. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+1,77 %), S&P500 (+1,57 %) a NASDAQ (+1,58 %).

Evropa: DAX (-0,42 %), FTSE 100 (+0,14 %) CAC40 (-0,22 %).

Čína: Hang Seng (+1,10 %), Shanghai Comp. (+1,16 %), CSI 300 (+1,40 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+2,16 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

BOJ: Zasedání Bank of Japan a rozhodování o úrokových sazbách

DE: (08:00) – Maloobchodní tržby (září)

EUR: (11:00) – Míra nezaměstnanosti a indexy CPI (říjen)

DE: (14:45) – Chicago PMI (říjen)

-----------------------------------------------------------

/CL: (úterý) – Týdenní změna zásob ropy dle API: +5,700 M, min. +9,880 M

/CL: (15:30) – Týdenní změna zásob ropy dle EIA: oček. +4,110 M, min. +6,346 M

-----------------------------------------------------------

Všechny tři hlavní zámořské akciové indexy během druhé obchodní seance nového týdne zakončily vysoko v zelených číslech. K růstu nejvíce přispěly čipové a dopravní firmy, investoři se podle očekávání snažili využít nízkých cen titulů po dvoutýdenní korekci trhů. Index polovodičových firem přidal přes 4 %. K růstu čipových společností přispělo mimo jiné lepší hodnocení akcií firmy NVIDIA (+9,36 %) od analytických domů a výsledky hospodaření výrobce čipového vybavení KLA-Tencor (+7,6 %). Dopravní společnosti zřejmě podpořil pokles cen ropy, která pevně drží pod úrovní 67 USD za barel. Obchodníci také čekali na zveřejnění výsledků společnosti Facebook.

Zisk Facebooku překonal očekávání, příjmy a počet uživatelů ne

Americká společnost Facebook zvýšila ve třetím čtvrtletí zisk na 5,14 miliardy USD (117,3 miliardy Kč) z loňských srovnatelných 4,7 miliardy USD. Zisk překonal očekávání analytiků, příjmy a měsíční počet uživatelů však za odhady zaostaly a příjmy rostly nejpomaleji za zhruba šest let. Zisk na akcii činil 1,76 dolaru, zatímco analytici v anketě společnosti Refinitiv čekali zisk 1,48 dolaru. Celkové příjmy stouply o 33 procent na 13,73 miliardy USD (313,3 miliardy Kč) proti očekávané částce 13,78 miliardy USD. Facebook uvedl, že jeho příjmy negativně ovlivnil nepříznivý vývoj směnných kurzů. Počet měsíčních aktivních uživatelů činil 2,27 miliardy. Analytici ale čekali, že počet uživatelů dosáhne 2,29 miliardy. Zpomalení růstu po letech dobrých výsledků je hlavní obavou investorů a slabší počet uživatelů ve třetím čtvrtletí tyto obavy jen podtrhuje. Firma varovala, že její růst zisku a příjmů by mohl být nejpomalejší za několik let. Výdaje Facebooku pak prudce vzrostly, protože firma se snaží opevnit proti podvodníkům a hackerům a investuje do přitažlivějšího obsahu, jako video. Celkové výdaje firmy ve třetím čtvrtletí stouply o 53 procent na 7,95 miliardy USD.

Dnes se dočkáme makrodat v podobě evropské míry nezaměstnanosti a indexů spotřebitelských cen CPI. V USA v odpoledních hodinách bude zveřejněna statistika týdenní změny zásob ropy dle agentury EIA. Report API poukázal na růst o 5,7 mil. barelů. V posledních týdnech se výrazně zvýšila kolísavost trhů. Důvodem jsou vyšší úrokové sazby v USA, obavy, že ekonomický růst dosáhl vrcholu, a také obchodní napětí. Mezi investory narůstá i nervozita kvůli blížícím se kongresovým volbám v USA.

Výsledková sezóna 3Q 2018 - AIG (AIG), Air France KLM (AIRF), Airbus Group (AIR), American Water Works (AWK), Audi AG (NSUG), General Motors (GM), Sanofi (SASY).