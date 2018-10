RICO namísto ICO: Vývojář navrhuje pro investory bezpečnější variantu

Autor standardu ERC-20 sítě Ethereum, tedy kódu, který je v pozadí většiny ICO, navrhuje nový přístup, který by učinil tyto tzv. primární nabídky virtuálních mincí pro budoucí investory bezpečnější. Vývojář Fabian Vogelsteller hovořil o novém pojetí ICO v úterý na konferenci Devcon4, která se koná v Praze ve dnech 30. října až 2. listopadu. Jedná se o čtvrtý ročník konference vývojářů Etherea.

Vogelsteller navrhl zavedení „reverzibilních ICO“ neboli RICO, která by umožňovala investorům do tokenů vzít si své finanční prostředky zpět, a to v kterékoli fázi trvání projektu. Jeho koncept speciálně zahrnuje vytvoření účelového smart kontraktu, který by umožnil investorům „odvolat svůj finanční závazek.“

„Jste tak schopni vzít si své finanční prostředky zpět v kterémkoli časovém okamžiku a provedete to jednoduše tím, že zašlete své tokeny zpět,“ popsal Vogelsteller posluchačům. Poté, co bude ether vrácen, ostatní investoři si ho mohou koupit. Jelikož toto pravděpodobně povede k fluktuacím hodnoty projektu, startupy budou navíc potřebovat nějaké „základní financování“ od soukromých investorů stojících mimo ICO, popsal Vogelsteller.

Podle něj tato metoda „činí podvody nepravděpodobnými.“ Vzhledem k tomu, že investoři tak mohou své finanční prostředky kdykoliv stáhnout, startupy provádějící ICO jsou tak více motivovány k tomu, aby plnily své sliby. Navíc to „umožňuje projektům selhávat přirozeně,“ bez rizika, že investoři do tokenů přijdou o své finanční prostředky, když se projekt zhroutí.

Vogelsteller také uvedl, že mnohé z firem, které se zabývají prodejem tokenů, se odklání od původní vize decentralizace. Tím, jak jsou zaplaveny velkým množstvím kapitálu již od počátečních stádií projektu, podporuje je to spíše v nákupu drahých aut než v dělání něčeho užitečného. Kvůli své roli, kterou sehrál v boomu ICO projektů jako autor standardu ERC-20, se Vogelsteller cítí být „povinen přijít s něčím lepším.“ Prvním krokem pro jím navržené RICO bude otestovat kód v praxi. Tuto novou metodu chce vyzkoušet na svém vlastním startupu Lukso.

