Technologické firmy varují před zavedením digitální daně v EU

Vedoucí představitelé 16 evropských technologických společností varovali, že návrh Evropské komise (EK) na zavedení digitální daně v Evropské unii bude mít negativní dopad na inovace i hospodářský růst. Informují o tom dnes agentura AP a list Financial Times (FT). Komise v březnu představila návrh na zavedení tříprocentní daně z tržeb velkých digitálních podniků, jako je Google, Amazon či Facebook. Jeho cílem je zajistit spravedlivější zdanění těchto podniků.



Představitelé firem Spotify, Booking.com, Takeaway.com, Zalando nebo eDreams v dopise ministrům financí Evropské unie vyzvali k upuštění od navrhované daně, která by podle nich způsobila značnou újmu evropskému technologickému sektoru a poškodila podniky, které jsou "katalyzátorem hospodářského růstu a zaměstnanosti v evropské ekonomice".



Dopis upozorňuje, že zatímco velké americké technologické firmy budou schopny náklady spojené s novou daní vstřebat, menší evropské podniky budou zasaženy nepřiměřeným způsobem, protože vytvářejí většinu svých tržeb v EU.





"Navrhovaná daň z digitálních služeb byla vytvořena s ohledem na veliké a vysoce ziskové podniky, bude mít ale nepřiměřený dopad na evropské firmy ," píše se v dopise.Plány, o kterých diskutují ministři financí EU, podle listu Financial Times předpokládají, že daň se bude uplatňovat pouze na podniky s ročními tržbami ve výši minimálně 750 milionů eur celosvětově a 50 milionů eur Brusel tvrdí, že tyto limity zajistí, že se daň bude vztahovat pouze na největší technologické podniky.Británie, která má v březnu opustit EU, v pondělí oznámila, že od dubna 2020 zavede svou vlastní verzi daně z digitálních služeb. Daň bude činit dvě procenta z tržeb, které internetové podniky vytvoří v Británii. Bude se týkat jen ziskových firem s globálními tržbami nejméně 500 milionů liber za rok. Toto omezení má podle britského ministra financí Philipa Hammonda zajistit, že daň dolehne spíše na "zavedené technologické giganty" než na začínající podniky.