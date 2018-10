Světová banka: Investice do start-upů jsou v ČR nízké

V Česku jsou stále investice do takzvaných start-upů nízké. Dominuje jim relativně malá skupina vysoce bohatých fyzických osob. Transakce do start-upů se uskutečňují v podstatě pouze v Praze a v Brně. Vyplývá to ze zprávy Světové banky o privátních investorech do rizikového kapitálu v ČR, kterou dnes zveřejnilo ministerstvo financí.



Tito investoři podle zprávy investují převážně jednotlivě, a to buď přímo do společností nebo prostřednictvím soukromého fondu či rodinných firem. V ČR nyní nejsou společné investice několika takzvaných business angels dohromady.



"Přesto, že se na našem území uskutečnilo několik úspěšných transakcí do start-upů, jsou de facto koncentrovány pouze na území Prahy a Brna a omezují se pouze do několika málo sektorů, především do informačních a komunikačních technologií," uvedla zpráva.





Business angels jsou privátní investoři, kteří investují svůj čas a kapitál do společností v počáteční fázi rozvoje, zejména do start-upů. Zprávu financovala Evropská komise v rámci Programu na podporu strukturálních reforem. MF bude usilovat o další čerpání peněz z tohoto programu, které by umožnilo uskutečnit doporučení obsažených ve zprávě o business angels.Zpráva ve své analytické části popisuje a porovnává se zahraničím současný stav business angels v ČR, zejména jejich způsob a preference investování , sdružování do asociací, regulatorní podmínky a formuluje doporučení pro zlepšení investičního prostředí business angels, mezi které patří mj. vytvoření jejich národní asociace či vytváření speciálních fondů investování do start-upů.