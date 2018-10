Ceny ropy stoupají, Rusko zvyšuje objem těžby a mírní tak negativní dopady amerických sankcí. Další ale přijdou

Zvyšující se ceny ropy pomáhají Rusku aktuálně mírnit dopady amerických sankcí. Zásadní otázkou ovšem je, na jak dlouho. Euler Hermes, světový lídr v pojištění pohledávek, pravidelně vyhodnocuje rizika v rámci různých sektorů po celém světě a podle jeho nejčerstvější analýzy čeká Rusko sice stabilní, leč velmi pomalý růst. Důvodem není jen ropa, jejíž cena nakonec zřejmě nedosáhne proklamovaného tříciferného maxima a v budoucnu bude opět klesat, ale také strukturální změny v ekonomice, jež se Rusku stále nedaří účinně zavádět.

Nové sankce, které byly letos uvaleny na Rusko, vedly v meziročním srovnání k 15 % oslabení rublu vůči dolaru. Jejich další vlna plánovaná na listopad má postihnout sektory bankovnictví, energetiky a zahraničního obchodu a negativní dopad bude mít též na oblast zahraničních investic, která je již dnes velmi nestabilní. A vejdou-li navíc v platnost také sankce ohledně ruského zahraničního dluhu, citelně se zvýší odliv finančního kapitálu ze země.

„Rusko nyní úspěšně zmírňuje dopady sankcí díky rostoucím cenám ropy, což je následek výpadku dodávek z Íránu a čerstvé roztržky mezi USA a Saúdskou Arábií. Zároveň s tím zvyšuje objem těžby – koncem léta dosáhlo dokonce nejvyšší úrovně v postsovětské éře. Tato situace je však v dlouhodobé perspektivě neudržitelná. Země EU včetně ČR stále více snižují svou závislost na ropě jako takové, a pokud se Rusku opět nepodaří uskutečnost zásadní strukturální změny (jako v první dekádě 21. století), nemůže obecně počítat ani s živějším ekonomickým růstem.“ říká Jakub Cerman, ředitel úseku risk managementu společnosti Euler Hermes v České republice. S ohledem na aktuální situaci proto snížila společnost Euler Hermes svůj odhad růstu ruského HDP na +1,6 % za rok 2018 a +1,6% na rok 2019.

Rusko je poslední dobou fiskálně velmi obezřetné a ve srovnání s jinými zeměmi se snaží držet veřejné výdaje co nejvíce na uzdě. Snižuje objem vydávaných státních dluhopisů (letos 310 miliard rublů oproti plánovaným 450 miliardám) a zkracuje termíny jejich vyplácení, aby tak co nejvíce mírnilo negativní dopady ekonomické nejistoty. Navíc již od roku 2014, kdy Západ uvalil první sankce, zvolna, ale jistě přeorientovává své vývozy na Blízký a Střední východ a do Číny, a to samé se týká rovněž dovozů, což pocítily i mnohé české společnosti.

Euler Hermes ve své analýze zohledňuje rovněž další možné dopady ochladnutí obchodních vztahů mezi Ruskem na straně jedné a USA a zeměmi EU na straně druhé, jakkoli například loňský obchodní obrat s našimi zeměmi zaznamenal 30% růst. „Pro Rusko je jedním z obranných nástrojů odpoutání se od dolaru,“ uvádí analýza Euler Hermes. „Například transakce s EU a Čínou, které představují téměř 60 % ruského zahraničního obchodu, by mohly být prováděny v eurech a jüanech, kdežto obchodování se zeměmi Společenství nezávislých států by byly uskutečňovány v rublech. A některé společnosti by se také mohly stáhnout z mezinárodních obchodních burz.“

Analytici Euler Hermes zaznamenali rovněž snížení doby splatnosti pohledávek v Rusku – společnosti jsou totiž daleko obezřetnější, co se týče poskytování vysokých úvěrů a delších lhůt splácení. V souvislosti s tím došlo také ke snížení rizika platební neschopnosti, konkrétně za prvních 8 měsíců roku 2018 o 8 %. Nicméně Euler Hermes předpokládá, že v následujícím roce se tento trend vydá opačným směrem a riziko opět stoupne, a to minimálně na původní letošní míru.

Proces vymáhání pohledávek je v Rusku značně komplikovaný. V hodnocení zemí podle míry složitosti vymáhání dluhů, které Euler Hermes vypracoval na začátku letošního roku, je Rusko na pátém místě po Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech a Číně. Toto nepříliš lichotivé umístění je dáno zejména ruskou legislativou a tradičně nízkou platební morálkou. Pro srovnání – nejlépe si co do vymahatelnosti dluhů stojí Švédsko, Německo a Finsko, Česká republika je v první ‚lepší‘ polovině ze všech hodnocených zemí.

