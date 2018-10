Výsledky Lufthansy za 3Q18 zaostaly za odhady, náklady rostou

Německá Lufthansa , která je největším německým leteckým přepravcem, za 3Q roku oznámila EBIT zisk na úrovni 1,35 mld. EUR oproti trhem očekávaným 1,41 mld. EUR Vedení aerolinek uvedlo, že počítá do konce roku s růstem nákladů o dalších cca 1 mld. EUR kvůli zdražení PHM a stávkám. V příštím roce tyto náklady vedení odhaduje na dalších cca 900 mil. EUR oproti zvýšení o 850 mil. EUR v tomto roce.Vedení oznámilo, že v průběhu zimní sezóny hodlá navýšit přepravní kapacity o cca 8% oproti původně předpokládaným 10%. V létě 2019 by pak kapacity měly růst o 3,9%.Ceny letenek by příští rok měly v rámci tohoto dopravce růst.Vedení potvrdilo letošní cíl v podobě mírného poklesu EBIT oproti loňským rekordním 2,97 mld. EUR