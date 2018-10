Počasí: Extrémní teploty v Česku i v Evropě. Jak bude tento týden?

Oproti předchozím dnům, kdy lidé vytahovali zimní kabáty a čepice, si užíváme teplé počasí. Na některých místech republiky se teploty vyšplhaly i na 20 °C. Důvodem je především teplá fronta, která se drží nad východní Evropou. Teploty do 18 °C by mohly vydržet až do příštího týdne. Počasí je letos velmi proměnlivé. V pondělí se teploty pohybovaly kolem 12 stupňů, na většině území byly mlhy a srážky. Udeřil také silný vítr, který na některých místech dosahoval v nárazech až 126 km/h. Úterý však přineslo vyšší teploty, které dosahovaly až 20 °C. O víkendu se přes Evropu přehnala studená fronta, která do západní Evropy přinesla arktický vzduch. Například v Toulouse ve Francii v úterý naměřili 3 °C, v Barceloně ve Španělsku 8 °C. Nad východní Evropou se však drží teplé jihovýchodní proudění, díky tomu se v České republice objevily opět příjemné teploty. "Východní Evropa zažila teplotní skok nahoru. Budapešť dnes hlásí 25 °C," řekla meteoroložka Dagmar Honsová.

Vyšších teplot si budeme užívat až do příštího týdne. "Zítra přijde mírné ochlazení, teplé počasí vydrží do příštího úterý," doplnila Honsová.

Tento týden nás čekají denní teploty od 10 do 18 °C, noční teploty od 12 do 0 °C. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bychom měli očekávat i déšť od čtvrtka do soboty, poté srážky začnou ubývat.