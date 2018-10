Cramer: Jestli Fed neubere tempo růstu sazeb přivodí menší verzi krize z roku 2008

Komentátor CNBC Jim Cramer přirovnává stávající tržní situaci k dřívějším krizím, které zažil. Podle jeho mínění, pokud Fed neubere plyn ve své snaze po normalizaci měnových podmínek, mohl by přivodit něco jako menší verzi velké finanční krize z roku 2008.Podle Cramera, který zažil v minulosti již 4 různé tržní krize, současný vývoj nese známky kombinace hned několika nejhorších charakteristik těchto dřívějších krizí.Cramer například kritizuje současný trend automatických obchodních systémů pracujících podle předem určených algoritmů a také vytvoření instrumentů ETF. To připomíná propad trhů z října 1987 známý jako "Black Monday", kdy došlo k technickému propadu trhů.V roce 1998 pak Cramer byl svědkem další výrazné tržní krize, která začala výprodejem bankovních aktiv a vyústila v preventivní zásah Fedu do sazeb. Cramer věří, že podobný scénář v tuto dobu už nepřichází v úvahu.V roce 2000 pak praskla tzv. dot.com bublina poté, co se trh zhroutil vlastní vahou příliš vysokého počtu často nepříliš kvalitních technologických IPO.Poslední krize pak přišla v roce 2008, kdy se ekonomika pohyboval také na vrcholu svého cyklu a na hraně korekce a centrální banka tento stav nijak zvlášť nereflektovala a podcenila slabost některých částí ekonomiky Cramer se po těchto všech zkušenostech nyní obává, že pokud centrální banka bude dále tvrdošíjně trvat na svých cílech a záměrech bez ohledu na skutečný vývoj a možná rizika především s ohledem na neznámou vlivu obchodní války s Čínou, může to přinést dalekosáhlé důsledky.