IEA: Vysoké ceny ropy poškodí spotřebitele a jsou hrozbou celým ekonomikám, Asie už pociťuje problémy umocněné silným dolarem

Analytici mezinárodní agentury pro energii IEA míní, že vysoké ceny ropy budou škodit spotřebitelům a také producentům. Ceny ropy letos zatím rostou o cca 15% a některé především rozvíjející se ekonomiky Asie (Čína, Indie) už pociťují negativní vliv tohoto vývoje. Situaci dále zhoršuje oslabování měn rozvíjejících se zemí oproti dolaru , který je hlavní ropnou měnou.Podle analytiků IEA jsou aktuálně patrné dva hlavní směry tlaku na růst ropné poptávky. Jedním z nich jsou již zmíněné vyšší ceny, které jsou v mnoha ekonomikách přímo spjaty s vývojem spotřebitelských cen , a pak také celkové zpomalování globálního růstového momentu.Analytici IEA také míní, že růst globální poptávky po ropě je nyní tažen především růstem poptávky po PHM . S nástupem elektromobilů v následujících letech se hlavním motorem růstu bude stávat stále více petrochemie a letecká doprava.Boom bude i nadále pokračovat u zkapalněného plynu LNG. Do roku 2023 by se poptávka měla dostat na úroveň 500 miliard kubických metrů denně respektive vzrůst během následujících 5 let o jednu třetinu. Hlavním tahounem růstu poptávky bude Čína, kde probíhá masivní odliv od uhlí ve prospěch čistějších energetických forem. Masivní růst poptávky přijde také z regionu Jihovýchodní Asie.60% LNG tou dobou bude pocházet z Kataru, Austrálie a USA.Podle analytiků IEA bude v noha zemích světa nejlevnějším zdrojem energií využití solárních panelů.