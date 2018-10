Volkswagen (+4 %) roční cíle nepouští, i přes útlum v Číně

Útlum na čínském trhu a nové regulace emisních testů v Evropě způsobily, že se zisk největší evropské automobilky propadl v letním čtvrtletí o 18,6 procenta. „Obchodní spor mezi Čínou a Spojenými státy narušil kromě jiného podnikání a důvěru spotřebitelů a přinesl ve třetím čtvrtletí výrazný tržní pokles,“ stojí v dnešním sdělení koncernu Volkswagen, pod který spadá i mladoboleslavská Škoda Auto. Akcie automobilové skupiny zahájily dnešní obchodování v systému Xetra silnější o 4,1 %.

Provozní zisk před jednorázovými položkami spadl za tři měsíce do konce září na 3,5 miliardy EUR, dokázal ale překonat odhady analytiků nastavené na 3,2 miliardy EUR.

Automobilka také potvrdila cíle na aktuální finanční rok. Navzdory „setrvale namáhavým tržním podmínkám“ očekává, že letošní dodávky aut mírně překonají loňská čísla. U tržeb za tento rok čeká meziroční nárůst až o 5 %.

Samotné Škodě stouply tržby z prodeje za prvních devět měsíců roku o 2,1 % na 12,6 miliardy EUR, provozní zisk se ale snížil o 10,2 % na 1,1 miliardy. Zakously se do něj hlavně nepříznivé pohyby směnných kurzů, ale také počáteční výdaje na nové produkty. Optimalizace nákladů a lepší cenová pozice ale měly pozitivní efekt, uvedl Volkswagen.

Na začátku září vstoupila v platnost nová metodika měření emisí a spotřeby automobilů WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure), která se mnohem více blíží podmínkám reálného provozu. Podle těchto pravidel musejí všechny modely podstoupit opakované testy, než mohou jít do prodeje. Automobilkám to způsobilo těžkosti s certifikací vozidel a Volkswagen i některé jiné automobilky neměly do stanovené lhůty všechna svoje auta k dispozici. Přetlaky ve výrobě je navíc stály peníze a vytvářely tlak na ceny. U Volkswagenu by dopad na zisk mohl přesahovat i miliardu EUR, napsal Bloomberg.

Když se k tomu připojí ochlazování na čínském automobilovém trhu, je zřejmé, že koncern má za sebou perné měsíců. Akcie ale už včera podpořila zpráva, že Čína by ve snaze podpořit poptávku po autech mohla snížit nákupní daň na osobní vozy s motorem do objemu 1,6 litru na polovinu.

Čínský trh s auty je největší na světě a automobilky jako Daimler nebo BMW už snížily svoje prognózy pro letošní rok - i kvůli tomu, že jim hrozí vyšší dovozní cla na SUV dovážená z USA do Číny.



Zdroje: Volkswagen, BBG