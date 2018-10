US - PCE inflace a spotřebitelské výdaje v souladu s odhady trhu

Dle včerejších dat Bureau of Economic Analysis ( BEA ) v září rostly spotřebitelské výdaje ve Spojených státech meziměsíčně o 0,4% zatímco hrubé příjmy rostly o 0,2%, když trh očekával růst výdajů 0,4% a růst příjmů o 0,3%. Hlavní položkou stojící za růstem spotřebitelských výdajů byly nákupy zboží dlouhodobé spotřeby, zejména pak motorová vozidla, další významnou položkou byly výdaje spojené se zdravotní péčí.

Kromě dat o spotřebitelských výdajích BEA vydala též – PCE cenový index & inflaci, které představují Federálním rezervním systémem preferované měřítko inflace. PCE inflace zpomalila na 2%, když v předešlých měsících vyšplhala až na 2,3%. I přes toto zpomalení zůstává na inflačním cíli Fedu, pokud by však nadále klesala, budilo by to otázky, nebude-li Fed nucen znovu zvážit změnu nastoupeného tempa růstu úrokových sazeb.







Jan Žemlička, analytik