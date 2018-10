Evropský HDP si zachoval stabilní růst i v Q3 (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnes budou hrát prim všechna možná čísla z Evropy. HDP za celou eurozónu za třetí čtvrtletí by mělo vykázat stejný růst jako v tom druhém, zatímco indikátory důvěry naznačí, že ke konci roku ke zrychlení ekonomik nedochází. Na druhé straně data z německého trhu práce ukáží na další pokles počtu nezaměstnaných a tamní inflace by kvůli vyšším cenám energií měla zrychlit. Celkově by dnešní statistiky mohly euru poskytnout oporu. V regionu se ničeho zajímavého nedočkáme, ale jestli chcete vědět více o současnosti a budoucnosti české ekonomiky přečtěte si naše České ekonomické výhledy, které jsme včera vydali. Najdete je na http://bit.ly/2Oe6QPw.

Německá inflace zrychluje kvůli cenám energií

Ekonomická dynamika v eurozóně si ve třetím čtvrtletí podle našeho odhadu zachovala tempo z přechozích dvou kvartálů, když vykáže růst o 0,4 % q/q. Zrychlení jsme zaznamenali zejména ve Francii, zatímco překvapivou brzdou rychlejšího růstu v eurozóně je Německo, které se potýká se specifickými problémy v automobilovém průmyslu i naráží také na své kapacitní limity. Hlavním tahounem růstu zůstává domácí poptávka. K té se tentokrát mírným příspěvkem přidává zahraniční obchod, který dynamiku v prvním půlroce brzdil.

Ke konci roku by hospodářství EMU mělo mírně zrychlit, i když vpředhledící indikátory to zatím nepotvrzují. PMI od začátku roku předvedl solidní jízdu směrem dolů a nachází se pod svým dlouhodobým průměrem. I indikátory Evropské komise klesají, nicméně mnohem pomaleji a nabízejí optimističtější obrázek o ekonomice. Je to pravděpodobně tím, že šetření Evropské komise zpovídá mnohem více podniků a dostane se tak i na ty menší. Ty tolik nevnímají globální problémy a těží spíše z domácí poptávky, která zatím zůstává slušná. Oba indikátory důvěry se podle nás znovu přiblíží, když PMI vykáže oživení, zatímco index Evropské komise ještě zaznamená pokles.

I přes zhoršování ekonomického klimatu v Německu zatím stále dochází k poklesu nezaměstnanosti. To podle nás brzy skončí a dojde ke stabilizaci počtu nezaměstnaných. Nicméně i v současné chvíli je trh práce v Německu hodně utažený. To by se v příštím roce mělo projevit na tamním mzdovém růstu.

Německá inflace za říjen by měla zaznamenat zrychlení. Z velké části se ale nejedná o důsledek poptávkových tlaků, ale spíš jde o růst cen energií. Podobně jako v Česku jsou velkou neznámou ceny potravin, které kvůli extrémně teplému počasí vykazují velkou volatilitu.

Francouzský HDP zklamal

Včerejší údaje o americké ekonomice pro investory příliš zajímavé nebyly, protože již byly zakomponovány do čísel HDP zveřejněných v pátek. Potvrdily tak jen, že spotřeba Američanů zůstává velmi slušná a Fed může pokračovat ve zvyšování sazeb.

Dnes ráno zveřejněná čísla o francouzském HDP přinesla první zklamání. Ekonomice galského kohouta se nedařilo tak, jak trh očekával. Bohužel zatím neznáme strukturu růstu. Již dopoledne však uvidíme, jak toto negativní překvapení ovlivnilo dynamiku HDP za celou eurozónu.

Na kurzu eura proti dolaru včera bylo vidět, že chybí impulzy. Nevykazoval žádný zřetelný trend. Dnes otevírá na 1,373 USD/EUR, což je nepatrně slabší hodnota než včera.

Začátek týdne se regionálním měnám nevydařil

Všechny měny ve střední Evropě měly včera tendenci oslabovat. Zjevný důvod pro tento pohyb jsme nenašli. Nebyla totiž zveřejněna žádná ekonomická data a nálada na akciových trzích spíše svědčila rizikovým aktivům. Koruna v průběhu dne přesto ztratila dvě desetiny procenta a posunula se na 25,86 CZK/EUR, maďarský forint odevzdal necelou desetinu procenta a jeho kurz se držel na 324,4 HUF/EUR. Poraženým včerejška z námi sledované trojce byl zlotý, který ztratil necelou třetinu procenta a dostal se na 4,324 PLN/EUR.