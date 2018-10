Babiš: Životnost JE Dukovany by se mohla prodloužit o 10 let. To bude jen 20 mld. oproti 200 mld. při dostavbě

Životnost jaderné elektrárny Dukovany by se mohla prodloužit o deset let. Náklady by byly 20 miliard korun, nový jaderný blok by přitom stál zhruba 200 miliard. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš (ANO) před odletem na Slovensko na oslavy vzniku Československa. Nový jaderný blok by měl vzniknout právě v elektrárně Dukovany, jejíž životnost by měla podle dosavadních předpokladů skončit někdy kolem roku 2035. Babiš v pondělí uvedl, že jednou z možností je odklad rozhodnutí o výstavbě reaktoru.



Zástupci státu jednají se společností ČEZ, zopakoval předseda vlády. "Na posledním jednání jsme probrali možnost prodloužení životnosti Dukovan o deset let," řekl Babiš. Česko chce podle něj zvyšovat podíl jádra ve výrobě elektřiny, je ale třeba zvažovat všechny alternativy. "Otázka je, jakým způsobem se vyvine Evropa," uvedl. Připomněl také zpoždění ve výstavbě jaderných bloků na Slovensku a ve Finsku.



ČEZ, ve kterém stát drží zhruba 70 procent, provozuje vedle Dukovan také jadernou elektrárnu v Temelíně. Obě se na celkové spotřebě elektřiny v Česku podílejí ze 38 procent. ČEZ se brání investici do nových jaderných bloků bez určité formy státní podpory. Minoritní akcionáři firmy se navíc bojí, že pokud by výstavbu nového bloku platil ČEZ, poškodil by je pokles ceny akcií firmy.

Prohlášení premiéra Babiše přichází den po rozhovoru ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové o možném odložení rozhodnutí výstavby nového jaderného projektu ČEZ.