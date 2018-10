Čínská měna nebezpečně padá k hranici 7 juanů za dolar

Pokles rizikových marží u italského vládního dluhu v souvislosti s rozhodnutím agentury S&P eurudolaru krátce prospěl, ale zisky eura byly zanedbatelné.Pozornost se dnes však jednoznačně zaměří na výsledek HDP eurozóny za třetí kvartál. Trh bude zajímat (zda) zpomalí růst celé měnové unie (dílčí výsledek za Francii to ovšem nenaznačuje), ale také to, jak si povedou jednotlivé země - jmenovitě vysokými úroky trápená Itálie . Odpoledne budou stát za pozornost také říjnová inflační data z Německa, která zítra napoví, jak by mohla vypadat inflace za celou eurozónu.Měny v emerging markets a především ty navázané na komodity by se měly mít na pozoru před dalším oslabováním čínského juanu, který se nebezpečně blíží psychologické hranici 7 juanů za dolar