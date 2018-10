Necítili jste se poslední dny ve své kůži? Může za to "Vaia"

Počasí nás stále překvapuje. Poté, co Česko zažilo tropickou noc, a silný vítr páchal škody, přibyla i tlaková níže Vaia. Díky ní měli lidé s nízkým krevním tlakem v posledních dnech velké problémy. Lidé mohli cítit velkou únavu nebo se hůře koncentrovat. Průměrný tlak dosahoval pouze 990 hPa, na což nejsme zvyklí. Od úterý se už tlak bude opět zvyšovat.

Pokud trpíte nízkým krevním tlakem, mohli jste se cítit od neděle malátní a velmi unavení. Mohla za to tlaková níže Vaia, která se do České republiky dostala ze Středomoří. Ta přinesla podprůměrný tlakový vzduch. "Průměrný tlak na území ČR se pohybuje kolem 1113 hPa. Teď se setkáváme s extrémně podprůměrným tlakem vzduchu, který dosahuje 990 hPa," vysvětlila pro TN.cz meteoroložka Dagmar Honsová.

"Může za to právě tlaková níže, která se nazývá Vaia, která ze Středomoří putovala přes Německo. Dále putuje do Severní Evropy a do Střední Evropy přinesla takhle výrazný pokles tlaku vzduchu, což už je pro nás docela neobvyklé," doplnila Honsová.

Tlak klesal v Česku od neděle až po celý včerejší den. V úterý by se už měl zase zlepšovat. "Dneska očekáváme obrovský nárůst tlaku vzduchu, takže silný vzestup. A zítra v pravé poledne bychom měli mít nějakých 1025 hPa," dodala Honsová.

Lidé s nízkým krevním tlakem tedy od neděle mohli mít veliké potíže. "Říká se, že na lidi vlastně hodně působí nejen změny teplot, ale hlavně i tyto tlakové tendence a to hlavně na lidi, kteří mají nízký krevní tlak. Pokud se k tomu přidá ještě nízký tlak vzduch, tak jsou malátní, jsou unavení, daleko hůře se koncentrují. Sice jsou strašně unavení, ale daleko hůře se jim spí," popsala Honsová.

Takto nízký tlak jsme naposled zaznamenali před třemi lety. "V posledních letech nejnižší tlak na území České republiky, a to 975 hPa, jsme naměřili 29. ledna 2015. Vždy je to spojeno s hlubokou tlakovou níží, která počasí u nás ovlivňuje," dodala Honsová.

V úterý se už lidé s nízkým krevním tlakem budou cítit mnohem lépe, avšak snížená koncentrace může stále trvat. Tlak opět začne stoupat, což zase zaznamenají lidé s vysokým krevním tlakem. Ti však nebudou mít takové problémy, jako lidé s nízkým tlakem. Může je spíše bolet jen hlava.