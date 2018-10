Britská vládní pracovní skupina navrhuje změny v regulaci kryptoměn

Britská pracovní skupina pro kryptoměny (Cryptoassets Taskforce) vydala svou závěrečnou zprávu, ve které navrhuje některé změny v regulaci kryptoměn. Dokument má 58 stran a byl publikován 29. října. Pracovní skupina pro kryptoměny byla založena v březnu a tvoří ji centrální banka Bank of England a britský finanční regulátor FCA (Financial Conduct Authority). Je pověřena regulací a podporou kryptotechnologií.

Vzhledem k tomu, že neexistuje široce akceptovaná definice kryptoaktiva a jelikož se jednotlivá kryptoaktiva výrazně liší v tom, jaká práva poskytují svým držitelům, pracovní skupina vyvinula rámec, který zohledňuje tři typy kryptoaktiv. Jsou to kryptoaktiva používaná:

jako prostředek směny (Exchange token) pro investice (Security token) pro podporu získávání kapitálu a rozvoj decentralizovaných sítí prostřednictvím ICO (Utility token)

Podle této závěrečné zprávy, kryptoaktiva užívaná jako prostředek směny nelze uznat za měnu nebo peníze, a to z důvodů jejich vysoké volatility, chabého přijetí jako prostředku směny a selhání jejich využití jako zúčtovací jednotky. Autoři zprávy však poznamenávají, že nasazení kryptoaktiv může v budoucnu umožnit efektivnější a levnější transakce, a to díky eliminaci zprostředkovatelů.

Při použití jako investice mohou mít kryptoaktiva potenciál rozšířit přístup k novým investičním příležitostem, i když při současném stavu trhu mohou též vystavit spotřebitele nepřiměřeným úrovním rizik, a to včetně rizik souvisejících s nezákonnou činností, uvádí zpráva.

Pokud jde o primární nabídky virtuálních mincí, autoři zprávy dospěli k závěru, že ICO mají potenciál přinést řadu příležitostí, včetně podpory inovací a hospodářské soutěže, zlepšení efektivity a budování nové investorské a zákaznické základny.

Zpráva mimo jiné také hovoří o kryptoměnových futures a kontraktech na vyrovnávání rozdílů (CFD). Jelikož mohou způsobovat investorům velké ztráty, FCA navrhuje následující zákaz:

„Vzhledem k obavám z oblasti ochrany spotřebitelů a tržní integrity, které jsme na těchto trzích identifikovali, FCA bude konzultovat zákaz prodeje retailovým zákazníkům všech derivátů, které odkazují na tokeny sloužící jako prostředek směny, jako je bitcoin (BTC), a to včetně CFD, futures, opcí a převoditelných cenných papírů. Navrhovaný zákaz by se nevztahoval na deriváty odkazující na kryptoktiva, která by byla kvalifikována jako cenné papíry, nicméně CFD na cenné papíry by nadále podléhaly dočasným omezením [Evropského úřadu pro cenné papíry a trhy] a jakýmkoli budoucím návrhům FCA na zavedení trvalých opatření ve vztahu k CFD.“

Dále FCA údajně nepovolí zalistování takových převoditelných cenných papírů nebo fondu, které budou odkazovat na tokeny sloužící jako prostředek směny, pokud nebude mít důvěru v integritu trhu tohoto tokenu a v to, že splňuje ostatní regulační kritéria.

Ve stejný den vyšla také společná zpráva od BBFA (British Business Federation Authority), venture kapitálového fondu Novum Insights a kryptoburzy TodaQ. V této zprávě vyzývají k opatrnosti před příliš přísnou regulací v Británii a říkají, že „špatná regulace je horší než vůbec žádná regulace.“ Na toto téma píše více Cryptovest.

The post Britská vládní pracovní skupina navrhuje změny v regulaci kryptoměn appeared first on Kryptomonitor.cz.