29. října: Tohle potřebujete vědět nejen o pondělním obchodování na amerických burzách

Akcie ve Spojených státech během pondělního obchodování prudce kolísaly, aby nakonec oslabily. Způsobil to pád velkých technologických a internetových firem typu Amazonu. Ke konci obchodování přispěla k nervozitě na trhu i zpráva agentury Bloomberg, že se Spojené státy chystají uvalit cla na veškerý zbývající dovoz z Číny, pokud listopadové rozhovory prezidentů obou zemí nezmírní napětí. Na devizovém trhu se dařilo dolaru.

Index Dow odepsal 0,99 % na 24 442,92 bodu, širší index S&P 500 klesl o 0,66 % na 2 641,25 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite oslabil o 1,63 % na 7 050,29 bodu. Index volatility VIX vzrostl o 2,24 % na 24,70 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA přidal jeden bazický bod na 3,08 %. Kryptoměny jako bitcoin nebo ethereum odepsaly okolo 3 %.

Výrazné ztráty zaznamenal vedle Amazonu (-6,33 %) také Alphabet (-4,52 %) a Netflix (-5,00 %). V plusu naopak uzavřely akcie velkých bankovních domů.

Washington by podle zdrojů agentury Bloomberg mohl začátkem prosince představit seznam čínského zboží, které by se mělo stát terčem nových cel. Seznam by zahrnoval produkty, na které dosud Washington v rámci obchodního sporu s Pekingem cla neuvalil.

Informace od zdrojů naznačují, že Trumpova administrativa je připravena vystupňovat obchodní válku s Čínou, ačkoli si americké podniky stěžují na růst nákladů v důsledku nových cel a finanční trhy se obávají dopadů obchodního konfliktu na světovou ekonomiku. Konečné rozhodnutí nicméně podle zdrojů ještě nepadlo, píše agentura Bloomberg.

Na devizovém trhu posiloval dolar. Vůči euru mu pomohlo mimo jiné oznámení německé kancléřky Angely Merkelové, že již nebude kandidovat na post šéfky CDU. Podpořila jej i příznivá statistika amerických spotřebitelských výdajů.

Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, po 21.00 SEČ přidával asi 0,3 % na 96,62 bodu. Euro k dolaru odepisovalo skoro 0,2 % na 1,1385 USD, dolar k japonskému jenu pak ve stejnou dobu přidával 0,4 % na 112,33 JPY.

"Mám pocit, že je čas začít novou kapitolu," prohlásila čtyřiašedesátiletá Merkelová, která CDU vede od roku 2000. "Pro měnové trhy byla železnou lady Evropy," řekl agentuře Reuters analytik z torontské společnosti Cambridge Global Payments Karl Schamotta. Dodal, že to pro euro není dobrá zpráva. Slabší pozice Merkelové na domácí politické scéně podle něj omezuje její schopnost vést Evropskou unii v době, kdy se potýká s brexitem a rozpočtovou krizí v Itálii.

"Merkelová byla pro eurozónu v posledních deseti letech stabilizační silou," poznamenal analytik Craig Erlam ze společnosti Oanda.

Americkou měnu také posiluje rostoucí volatilita na kapitálových trzích, kterou vyvolávají obavy z výsledkových zpráv firem spolu s geopolitickou nejistotou.

Ceny ropy zahájily týden poklesem. Zčásti je to podle obchodníků reakce na sdělení Ruska, které o víkendu signalizovalo, že těžbu suroviny zachová na vysoké úrovni. Výraznějšímu propadu cen nicméně brání blížící se zavedení amerických sankcí na íránský export ropy.

Ruský ministr energetiky Alexandr Novak v sobotu řekl, že nevidí důvod, proč by Rusko mělo zmrazit či snížit současnou úroveň své těžby. Poukázal i na riziko nedostatečného zásobování světového trhu s ropou. "Když Rusové začali mluvit o udržování těžby na vysoké úrovni a možnosti jejího zvýšení kvůli možnému nedostatku dodávek, vytvořilo to určitý tlak na prodej ropy," uvedl podle agentury Reuters analytik Gene McGillian ze společnosti Tradition Energy.

Průmyslové komodity jako ropa či měď se tento měsíc dostaly pod zvýšený prodejní tlak i v důsledku rozsáhlých výprodejů na akciových trzích. Za těmi stojí podle analytiků mimo jiné obavy, že stupňující se napětí v obchodních vztazích bude mít negativní dopad na světovou ekonomiku.