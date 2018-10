Do dražby míří růžový diamant Pink Legacy, očekává se historický rekord

Aukční síň Christie''''s bude dražit 18,96karátový růžový diamant, který pochází ze slavné rodinné sbírky rodiny Oppenheimerů. Pořadatel aukcí očekává, že prodejní cena se bude pohybovat mezi 30 až 50 miliony dolarů. Pink Legacy je největší a nejkvalitnější růžový diamant kategorie fancy vivid, který kdy Christie''''s za 252 let své existence nabízela v aukci. Pokud se prodá za více než 41,3 milionu dolarů, stanoví tak nový světový rekord v ceně za jeden prodaný karát růžového diamantu.

Pink Legacy: padne světový rekord?

Pink Legacy bude po předváděcích akcích v Hongkongu, Londýně a New Yorku vydražen 13. listopadu v Ženevě. Je nadprůměrně čistý a má skvělou brilanci. Kvalitou je řazen do raritní skupiny IIa, kam patří jen necelá 2 % vytěžených diamantů, která neobsahují příměsi dusíku a boru. Barvou spadá do kategorie fancy vivid, do které se díky výjimečné intenzitě barvy dostane jen jeden ze 100 000 nalezených diamantů. Na vysoké hodnotě 18,96karátového kamene se podílí i fakt, že jen 10 % růžových diamantů váží více než 0,2 karátu. Růžové diamanty v kvalitě fancy vivid o váze nad 10 karátů jsou světovou raritou. Aukční síň Christie''''s za celou svou 252letou historii nabídla v dražbě jen čtyři takovéto kameny. Pink Legacy překoná světový rekord ve vydražené ceně za jeden karát růžového diamantu, pokud za něj nový zájemce zaplatí více jak 41,3 milionu dolarů. Dosavadní rekord drží 14,93karátový Pink Promise, který se v listopadu 2017 prodal za 32,48 milionu dolarů (2,18 milionu dolarů za karát).



Vzácné drahokamy jako bezpečná investice

Ve 20. století nakupovali extrémně vzácné drahé kameny nejčastěji movití nadšenci nebo sběratelé drahokamů. V roce 2018 je situace jiná. Většina účastníků aukce jsou lidé, kteří chtějí bezpečně uložit své finance. Podle agentury Reuters vykázaly ceny nejkvalitnějších růžových diamantů kategorie vivid pink od roku 2005 do května 2017 průměrný roční růst 14 %, růžové diamanty ostatních kategorií 13 %. „Růžové diamanty patří do skupiny velmi vzácných přírodně barevných diamantů. Jen jeden z 10tisíc vytěžených diamantů je barevný. Růžové jsou velmi oblíbené pro svoji extravagantní barvu i extrémní vzácnost. V dubnu 2017 se stal růžový diamant Pink Star nejdražším vydraženým drahokamem na světě. Kupující za něj zaplatil v přepočtu 1,8 miliardy korun,“ uvádí Alojz Ryšavý, klenotník a majitel největšího českého klenotnictví ALO diamonds, který obchoduje s diamanty na světových burzách již více jak 20 let. K aktuální poptávce dodává: „Investiční šperky se v Česku nyní těší nebývalému zájmu, především díky nedobrým výnosům tradičních investičních nástrojů. Na základě vysoké poptávky po našich investičních špercích zařazujeme do své nabídky klenoty s růžovými, modrými, zelenými i žlutými přírodními diamanty. K získání těchto diamantů na světových trzích je nutné se v oboru pohybovat řadu let a mít nadstandardní kontakty.“



Zavření dolu Argyle: svět přijde o 90 % dodávek růžových diamantů

Těžařská společnost Rio Tinto oznámila, že australský důl Argyle se s velkou pravděpodobností uzavře již do konce roku 2020. Důvodem je jeho klesající rentabilita. Argyle stojí za 90 % všech dodávek nově vytěžených růžových diamantů. Jeho uzavření by v praxi znamenalo bezmála vymizení růžových diamantů ze světových trhů. Zbývající malá naleziště v Africe nebo Brazílii by dodala jen několik kusů ročně. Argyle je také jedním z významných světových zdrojů bílých diamantů, jejichž kvalita je však nižší, než je světový průměr. V případě uzavření tohoto australského dolu poklesne roční světová produkce diamantů o 10 % a samotná Austrálie přijde o 95 % své diamantové produkce.