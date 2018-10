Souhrn 29.10. - jako na houpačce, akcie dnes silně rostly, Nasdaq ztrácí, eurodolar nejistý, ropa v červeném a BCPP silně v plusu

12.h - Evropa se zotavuje z propadů z minulého týdne, eurodolar nejistý, ropa klesá, BCPP v plusu

Hlavní zprávy dne

Pražská burza při podprůměrné likviditě vstoupila do nového týdne v duchu obecného akciového růstu. Evropské akciové trhy zahájily týden silnější korekcí propadů z minulého týdne. Výrazně k tomu přispěl růst automobilového sektoru, který reagoval na zprávy o možném snížení kupní daně na automobily v Číně, což by mohlo zmírnit projevy amerických cel.Výrazně do plusů se tlačil také bankovní sektor v souvislosti s výsledky HSBC a ponechání investičního ratingového hodnocení pro Itálii od agentury S&P nehledě na jeho negativní výhled.Pozitivně trh přijal také zprávy z Německa, kde kancléřka šéfka CDU Angela Merkelová oznámila, že po vypršení nejdříve předsednického a později i kancléřského mandátu nebude už usilovat o jejich další získání. Stávající mandát kancléřky jí vyprší v roce 2021 a Merkelová uvedla, že poté už nehodlá aspirovat na žádnou politickou funkci.Celkem "sebevědomě" vyhlížejí také britské představy rozpočtu pro příští rok se záměrem ukončení mnohaletých úsporných opatření.US trhy zahajují nový týden rovněž silnější korekcí předchozích propadů. Indexy v minulém týdnu odepisovaly mezi 3-4% kvůli obavám ze zpomalování růstu zisků. Oporou jsou dnes především akviziční zprávy z technologií a růst v bankovním sektoru. Nicméně například technologický Nasdaq úvodní růst dlouho neudržel a míří opětovně do červených čísel při poklesu Amazonu.Eurodolar dnes pouze osciloval kolem pátečního závěru. Koruna postupem dne oslabovala vůči euru Ropa vstoupila do nového týdne v červených číslech. Ve čtvrtek vejdou v platnost americké sankce vůči Íránu. Trh se nicméně přestal obávat výpadku jeho produkce a naopak se v posledních 2 týdnech stále více obává možné nadprodukce pramenící především z předpokladů určitého zpomalení globálního ekonomického růstu. Navíc panuje přesvědčení, že íránská ropa bude možná pouze jen "odkloněna" jiným směrem případně, že výpadek z této strany pokryjí Saudi a Rusko. BCPP se dnes zotavovala pod taktovkou ČEZ a bank. Dařilo se také Avastu a Pegasu . Výrazně pozadu zůstaly akcie O2 , které jako jediné končily minulý týden v plusu. Jediným klesajícím titulem byly dnes akcie