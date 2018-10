Greer: Vítězství brazilské pravice je pro trhy pozitivní, nyní záleží i na fiskální reformě

Jair Bolsonaro vyhrál prezidentské volby v Brazílii nad levicovým kandidátem Fernando Haddadem. Výsledek tak byl v souladu s očekáváními, která v posledních třech týdnech naznačovala jeho velké vítězství. Brazilská riziková aktiva zaznamenala v posledních dvou měsících značné zotavení, neboť trh byl znatelně spokojenější s předpokladem vítězství Bolsonara, než s návratem Strany pracujících reprezentované Haddadem k moci. To je, vzhledem k nedávné historii Brazílie s prezidentem Dilmou, k nadměrnému uvolňování aktiv a korupčnímu skandálu Lava Jato, pochopitelné.

Bolsonarův projev, následující po jeho vítězství, byl pro trh pozitivní. Nový prezident nastínil program zaměřený na sjednocení země, potírání korupce a na tolik potřebnou fiskální reformu. Je to povzbudivé, a proto nedávné zotavení brazilských rizikových aktiv bude pravděpodobně pokračovat i v blízké budoucnosti. Dalšími klíčovými milníky bude jmenování Bolsonarova kabinetu, kdo bude předsedou dolní komory parlamentu a kdo bude příštím guvernérem brazilské centrální banky, pokud nebude stávající znovu jmenován. Současný předseda dolní komory parlamentu, Rodrigo Maia, je jedním z mála kandidátů, který by mohl přesvědčit všechny strany k jednotnému hlasování za fiskální reformu. Bude také důležité sledovat vedení velkých státem vlastněných společností, jako jsou Petrobras a Electrobras, a plány prezidenta Bolsonara privatizovat státní majetek.

Ve střednědobém horizontu stále zaujímáme s ohledem na brazilské fundamenty medvědí postoj a zůstáváme znepokojeni fiskální bilancí Brazílie. Nevěříme moc, že proběhnou smysluplné fiskální reformy, zejména v oblasti důchodů, sociálního zabezpečení a daní, což je ale to, co Brazílie potřebuje, aby v roce 2019 zabránila snížení ratingů od úvěrových agentur. V Bolsonarově agendě cítíme jistou kontroverzi a rozpor. Navíc je v parlamentu mnoho odpůrců, což možná neumožní schválení všech návrhů. Očekáváme, že Brazílie si udrží současný růst, který je ovšem pod potenciálem země, a že v roce 2019 i nadále poroste inflace. To bude znamenat i zvyšování úrokových sazeb centrální bankou.





Paul Greer, portfolio manažer Fidelity International