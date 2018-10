Čínský jüan klesl k dolaru nejníže za deset let

Čínská měna jüan klesla dnes vůči dolaru na nejnižší hodnotu za deset let a přiblížila se politicky citlivé úrovni sedmi jüanů za dolar. Slabý jüan je jedním z bodů, na které si Washington stěžuje kvůli obrovskému obchodnímu deficitu s Čínou. Americké ministerstvo financí však tento měsíc odmítlo Čínu označit za manipulátora s měnou, i když zdůraznilo, že vývoj pozorně sleduje, napsala agentura AP.



Čínská měna dnes klesla na tzv. onshorovém, tedy domácím, trhu na 6,9644 za dolar. Dostala se tak nejníže od května 2008. Později část ztrát jüan smazal a uzavřel na 6,9560 za dolar, což však byl nejnižší závěr rovněž od roku 2008.





Čínské úřady slíbily, že se vyhnout devalvaci jüanu kvůli konkurenční výhodě, tedy aby tak podpořily vývoz v době celní války s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Čína se snaží, aby státem kontrolovaný kurz jüanu více reagoval na tržní síly, ty ho však nyní tlačí dolů.





Směnný kurz sedm jüanů za dolar by mohl podle některých analytiků způsobit riziko odlivu kapitálu a zvýšit tlak na ekonomiku a finanční trhy. Podle dalších zas nemá žádný ekonomický význam, ale může oživit pozornost USA ke směnnému kurzu.Banka Mizuho ve své zprávě uvedla, že se domnívá, že čínské úřady se budou snažit zabránit tomu, aby se kurz dostal nad sedm jüanů za dolar . Podobný názor vyjádřila i finanční skupina Macquarie Group, podle které poslední věcí, kterou chce Peking učinit, je vystupňovat napětí zahájením měnové války v době obchodní války.Od dubna klesl jüan vůči dolaru o téměř deset procent kvůli ochlazení čínské ekonomiky a opačnému vývoji úrokových sazeb v USA a Číně. To pomohlo vývozcům lépe se vyrovnat se cly 25 procent, které zavedl americký prezident na dovoz čínského zboží v objemu miliard dolarů . Zvyšuje to však také riziko nárůstu amerických stížností na obchodní taktiky Pekingu.Směnný kurz jüanu vůči dolaru se stanovuje každé ráno a během dne může kolísat o dvě procenta. Centrální banka může tlumit pohyb kurzu nákupem nebo prodejem měny nebo může nákup a prodej měny nařídit čínským komerčním bankám.Někteří prognostici však varují, že postoj Pekingu ohledně vývoje kurzu domácí měny by se mohl změnit, pokud Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching nedosáhnou pokroku na možném jednání v listopadu v rámci setkání skupiny největších ekonomik světa G20.