Stanou se bitcoin a spol. "neviditelnou" technologií stojící za běžnými službami?

Velice zajímavý pohled na budoucnost bitcoinu potažmo dalších kryptoměn nabídl Bill Barhydt ze společnosti Abra. Tato společnost a mnoho dalších se snaží mimo jiné vyvíjet aplikace a funkce postavené na využití bitcoinu či jiných virtuálních měn a jejich vlastností (programovatelné peníze) tak, aniž by to pro běžné uživatele bylo nějakým způsobem patrné či zřejmé. Barhydt toto označuje za jeden z hlavních trendů reálného využití a přirovnává celou myšlenku například k situaci, kdy uživatelé spokojeně sledují své programy v Netflixu nebo na YouTube aniž by tušili, jak pracuje podkladová technologie založená na TCP/IP. Stejně tak v budoucnu bude použití bitcoinu nebo dalších virtuálních měn v mnoha případech pro koncové uživatele neviditelné a nebudou si jej vůbec uvědomovat.Abra konkrétně pak pracuje na možnostech mikro- investic založených na kontraktech zajištěných bitcoiny , jež by maximálně otevřely svět investic všem a to v globálním měřítku.Zajímavé bude sledovat, jak se tato zmíněná budoucí "neviditelnost" projeví na ceně virtuálních měn