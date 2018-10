V Číně mohou snížit kupní daň na auta. Evropské automobilky jedou nahoru

Až o více než 5 procent posilovaly dopoledne akcie evropských automobilek BMW, Daimler a Volkswagen. Důvody jsou tentokrát v Číně. Tamní hlavní plánovací úřad by podle informací Bloombergu mohl navrhnout snížení daně na nákup aut, a to o celou polovinu. Čína má největší automobilový trh na světě a čínské prodeje jsou důležitým faktorem v tržbách evropských výrobců aut.

Evropské burzy se před polednem SELČ zotavily, index Stoxx 600 rostl o 1,2 % na denní maximum. Index evropského automobilového sektoru, který si letos vede v Evropě nejhůře kvůli obchodní válce a obavám o ekonomický růst, rostl kolem 12:30 o 5 %, nejvíce od srpna 2015. Výkonnost STOXX Europe 600 Automobiles & Parts za posledních pět dní a od začátku roku ukazují grafy níže:

V kontextu dosavadního vývoje to lze překládat i tak, že Asie, která byla pro evropské burzy v posledních dnech jedním ze zdrojů pesimismu, dnes Evropě pomohla se radostněji nadechnout. Panevropský index STOXX 600 se tím částečně zotavuje z výprodejů, které jej minulý týden opakovaně poslaly na 22měsíční dno. Stále však míří k nejhoršímu měsíčnímu výkonu od srpna 2015.

Čínské regulátory ale obavy o evropské burzy pohánějí asi jenom stěží. Tamní poptávku po autech totiž tlumí zpomalující domácí ekonomika i dopady obchodní války mezi USA a Pekingem. Čínská plánovací komise NDRC teď navrhuje snížení daně na nákup osobních vozidel s motorem do 1,6 litru na 5 % z dosavadních 10 %, uvedl nejmenovaný zdroj Bloombergu. O zavedení ale prý ještě rozhodnuto nebylo.

Volkswagen loni prodal v Číně zhruba 39 % svých vozidel. Akcie největší evropské automobilky se dnes posunuly nahoru o 6 %. V rámci jednoho dne to je největší posun za déle než 2 roky. Daimler, který vyrábí mercedesy a čínský trh je pro něj největším na světě, i na tom byl co do prudkého nárůstu akcií podobně.

Prodeje aut v Číně klesají, letos by je mohl čekat první roční propad po dvou desetiletích, během kterých si čínská střední třída pořizovala svoje první vozidlo. Velká vydání tohoto druhu jsou ale v čínských domácnostech pozvolna passé, daňová sleva na nákup auta pozvolna mizí a obchodní pře Peking-Washington čínským zákazníkům na náladě nepřidá.

Automobilky v Číně v této situaci hromadí peníze na horší časy a osekávají kapitálové výdaje, včetně investic do výrobních kapacit. Podle analytiků Bloombergu to napovídají čínské objednávky na tovární stroje a roboty z Japonska. Jejich růst ve třetím čtvrtletí prudce zpomalil (na pouhých 6 % oproti 41 % v první polovině roku a 81 % v loňském roce). Výjimkou je americká Tesla, která chce do země přenést části výroby svého elektrosedanu Model 3.

Zatímco poptávka slábne, budou automobilky s výrobou v Číně pravděpodobně muset déle čekat, než se jim investice do kapitálového vybavení vrátí. Důležité bude využívat svoje kapacity – pokud jim budou přebývat, bude to znamenat vyšší jednotkové náklady a nižší ziskovost, což nepotěší akcionáře. Na jiném poli to znamená dopad na čínskou poptávku po průmyslových robotech od světových špiček jako Fanuc, Yaskawa, ABB nebo Kuka. Do ziskovosti automobilek by mohly promluvit i slabší cenotvorba a slevové akce, kterými se mohou snažit nalákat váhající zákazníky, podotkli v nedělním updatu analytici Bloombergu.

Zdroje: BBG, Reuters, Patria.cz, techcrunch.com