12.h - Evropa se zotavuje z propadů z minulého týdne, eurodolar nejistý, ropa klesá, BCPP v plusu

Evropské akciové trhy v průběhu dopoledne vstupují do nového týdne silným růstem, který koriguje ztráty z týdne minulého. Pozitivně působí především nové výsledkové zprávy firem jako HSBC, daří se italským bankám poté, co S&P podržela rating Itálie v investičním pásmu byť s negativním výhledem.Investoři vyhlížejí návrhy britského rozpočtu, které budou zřejmě obsahovat náznaky ohledně Brexitu . Pozornost poutá prohlášení kancléřky Merkelové, že už nebude kandidovat do čela své vlastní strany CDU. Euro dopoledne proti dolaru nejisté a hledající směr. Koruna euru spíše mírně slabší. Ropa zahajuje týden mírným poklesem. BCPP vstupuje do nového týdne v souladu s obecným evropským vývojem silnější korekcí předchozích propadů, které se účastní v podstatě všechny burzovní tituly s výjimkou bývalého Pegasu . Všechny hlavní tituly si polepšují cca o 1,5-2,5%.