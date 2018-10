To nejlepší od Amazonu možná teprve přijde

Co kdyby existovala společnost, která ví, co si chcete koupit, ještě dříve, než to zjistíte vy? Tuto a podobné otázky si klade americký The Atlantic s tím, že takovou společností může již nyní být Amazon. „Společnost, která úplně změnila způsob našich nákupů, nyní chce úplně vážně prodávat reklamu, která nám řekne, co máme nakupovat,“ píše The Atlantic a popisuje změny, které by nový tah Amazonu měl přinést.



Mike Olson z Piper Jaffray odhaduje, že tržby z reklamy letos u Amazonu dosáhnou 8 miliard dolarů, v roce 2020 už by mělo být toto číslo dvojnásobné. A v ziskovosti by mělo předčit cloudové služby od Amazon Web Services. Společnost eMerketer zase tvrdí, že tato firma je v USA třetím největším prodejcem digitální reklamy, před ní je pouze Google a Facebook.





„Amazon vlastní informace, které zadavatelé reklamy používají pro správné cílení svých reklam. Amazon přesně ví, co spotřebitelé na internetu hledají a kupují, kde bydlí, může znát adresy členů našich rodin, naše komentáře ke kvalitě různých služeb a produktů, sbírá informace ohledně toho, co na internetu sledujeme, co posloucháme. Facebook a Google mohou znát naše přátele a vědí, co si myslíme o politice, ale Amazon ví přesně, kde a za co utrácíme naše peníze,“ tvrdí The Atlantic. Amazon je tak rozšířený a má takovou důvěru, že podle futuristy Alexe Salkevera může začít nepozorovaně šířit „hyperspotřebu“. Může k tomu využívat různé věrnostní programy, kde se spotřebitel upíše nějaké značce a potom dostává slevy. Jenže s tím, jak bude získávat další a další informace a zlepší svou schopnost je zpracovat, může stále více tlačit na to, abychom kupovali zboží, po kterém toužíme. Může k tomu využívat i své vlastní produkty a příkladem je tablet Fire, který může zákazník získat za relativně nízkou cenu, ale pak zjistí, že se mu na obrazovce objevují reklamy Amazonu. Podobné je to třeba s Fire TV a dalšími produkty a službami Amazonu.The Atlantic v této souvislosti zmiňuje odborníka na bezpečnost informací Mika Thompsona z Manchesteru, který podle svých slov koupil svým dětem tablety od Amazonu, ale pak zjistil, že nejde o nic víc, než o „přenosné přístroje, které do vás tlačí reklamu“. Amazon mu sice nabízel, že za 10 liber reklamy zmizí, ale když je zaplatil, stalo se tak jen u části z nich. Twitter je „podobných stížností plný“, píše The Atlantic a dodává, že Amazon může touto strategií nakonec u zákazníků vyvolat silnou negativní reakci.„Jen málokteré společnosti se podařilo nabízet tolik reklamních produktů a jen málokterá získala v této oblasti tak dominantní pozici. Je to dobrá zpráva pro akcionáře Amazonu, protože z reklamy firma vydělává a tyto peníze mohou financovat rozvoj nákladných dodavatelských služeb, které Amazon musí vybudovat,“ tvrdí The Atlantic. A dodává, že s tím, jak se bude reklama zlepšovat, Amazon nás bude stále víc a víc přesvědčovat, abychom nakupovali. A hlavně od něj.Zdroj: The Atlantic