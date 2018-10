S&P Itálii zhoršila výhled ratingu, ale nezměnila

Výsledek amerického HDP za třetí kvartál zveřejněný v pátek odpoledne neměl na obchodování s eurodolarem zásadnější vliv, byť výsledné číslo (3,5 %) bylo nepatrně lepší, než čekal trh. Eurodolar však před dalšími ztrátami uchránila agentura S&P, která sice snížila výhled italského ratingu na “negativní”, nicméně jej ponechala na nezměněné úrovni BBB.Tento týden by mohl dění na hlavních devizových trzích konečně rozhýbat a to nejen proto, že globální akciový výplach pokračuje. Čeká nás totiž spousta zajímavých dat jako inflace v eurozóně, indexy ISM či statistiky z amerického trhu práce . Do toho všeho se blíží americké volby do Kongresu. Před volbami si přitom dolar nemusí být tak jistý svojí pozicí.