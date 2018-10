Bitcoin slaví desáté narozeniny. Jaká ho však čeká budoucnost?

31.říjen bude dnem, kdy bitcoin oslaví své desáté narozeniny. V ten den v roce 2008 totiž Satoshi Nakamoto, tvůrce bitcoinu, odeslal první ze série emailů, ve kterých popisuje svou práci na zcela novém platebním systému. Zrodil se tím jeden z nejslibnějších a zároveň nejrozvratnějších technologických vynálezů počátku 21. století: bitcoin. Jaká však tento vynález čeká budoucnost, dnes nikdo neví. A názory na ni se velice liší.

Podle toho, kdo na otázku ohledně budoucnosti nejslavnější kryptoměny odpovídá, se tato jeví jako jakákoli možnost od příštího amerického dolaru či digitálního zlata až po pouhou poznámku pod čarou v učebnicích financí.

S tím, jak zastánci bitcoinu nyní prosazují zavedení komplexnějších finančních produktů, především pak bitcoinových ETF, klíčovou roli nyní zřejmě sehrají regulátoři. To oni určí další směr vývoje kryptoměnového a blockchainového hnutí. Zákonodárci a regulátoři tak nyní zvažují ochranu investorů v odvětví, které se hemží hanebnými postavami, přesto však slibuje velký potenciál.

Pro kritiky je bitcoin jen chvilkovým módním výstřelkem. Jedním z těch nejhlasitějších je prominentní profesor New York University a ekonom Nouriel Roubini. Bitcoin nazval matkou všech bublin, blockchain přirovnal ke glorifikovanému excelovskému sešitu a kryptokomunitu označil za bandu „bílých mužů, kteří slouží svým vlastním zájmům a kteří předstírají, že jsou mesiáši pro zbídačené a marginalizované masy světa, které postrádají bankovní služby.“

I přes tyto názory však bitcoin možná obdržel své nejlepší „schvalovací razítko“ jen pár týdnů před svými desátými narozeninami. A to když gigant finančních služeb, společnost Fidelity Investments, oznámila spuštění služby obchodování kryptoměn určené pro fondy a sofistikované investory. Dříve se totiž velké instituce držely spíše na okraji kryptoměnového dění.

Ovšem nyní, deset let po vzniku kryptoměn, decentralizovaná technologie, která započala s bitcoinem, možná zahájila cestu směrem, kde takzvané důvěryhodné třetí strany budou místo tištění peněz těžit bitcoin.

A jak vidí budoucnost bitcoinu jeden z největších prominentů z řad bitcoinových býků? Tim Draper je zakladatelem a partnerem venture kapitálové firmy ze Silicon Valley Draper Associates a také Draper University a již v dubnu prohlásil, že cena bitcoinu vzroste do roku 2022 na 250 000 dolarů. Draper říká: „Bitcoin se stane nejdůležitější a nejpoužívanější měnou na světě, a to nejen pro remitence nebo přes-hraniční transakce, ale pro jakékoli použití. Nebude to trvat dlouho a bitcoin zastíní dolar jako nejoblíbenější měnu.“

