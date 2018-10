Tesla aneb poslední novinky: Model Y, významný akcionář, vyšetřování FBI,…

Kromě v týdnu zveřejněných samotných „přelomových“ hospodářských výsledků společnosti Tesla, se objevily další zajímavé informace. Akcie Tesla (TSLA) se v reakci nasměrovaly na sever a v pátek se již obchodovaly nejvýše za 2 měsíce až za téměř 340 USD. Zisky však nakonec zmírnila zpráva deníku WSJ o vyšetřování firmy ze strany FBI ohledně vykazovaných čísel produkce Modelu 3 v době náběhu výroby. Akcie Tesla tak zakončily na 330,90 USD. Za celý týden poskočily „jen“ o 27 %, zatímco trhy byly naopak pod výrazným prodejním tlakem. Například širší index S&P 500 odepsal 3,9 %.

10. nejbohatší muž planety Tesle věří

Zakladatel a stále největší akcionář softwarové společnosti Oracle Larry Ellison se ukázal jako velký zastánce společnosti Tesla a podporovatel Elona Muska. Bez bližších podrobností. uvedl, že investoval do Tesly a že se zároveň jedná dokonce o jeho druhou největší investici! Zainvestovat měl ještě předtím, než ho Elon Musk provedl výrobou. V návaznosti na reportovaná „zelená“ čísla uvedl: „Tesla měla skvělý den, má hodně potenciálu v růstu.“

Kritizoval také, jak některá média vykreslují Muska v kontextu např. s jeho kouřením marihuany, sdělením záměru stáhnout Teslu z burzy či vyjádření k potápěči zachraňujícímu uvězněné děti v Thajsku. Vzhledem k zainteresovanosti ve SpaceX k Muskově osobě jednomu z novinářů uvedl: „Ten chlápek řídí přistání raket. Víte, naučil přistávat rakety na robotizovaných plovoucích plošinách v oceánu. A vy říkáte, že neví co děla? Kdo jiný takto ovládá rakety? Vy jste někdy posadil raketu na robotizovanou plošinu? Kdo jste?

Doplnit lze, že vlastně rovněž technologický vizionář Larry Ellison (zakladatel a 30 % akcionář Oraclu) je dle Bloomberg Billionaires Indexu desátým nejbohatším na světě s majetkem téměř 52 miliard dolarů.

Citron Research „otočila“

Společnost Citron Research je známa především analyzováním trhem nadhodnocených společností, resp. v té souvislosti s otevíráním sázek na jejich pokles. Citron Research patřila k největším „short sellerům“ akcií Tesla. Andrew Left ze společnosti uvedl, že v návaznosti na růstová čísla Tesly včetně realizovaných dodávek vozů a poptávce, došlo na změnu pohledu na firmu. Citron Research mj. uvedla: „Zdá se, že Tesla je jedinou společností, která aktuálně může vyrábět a prodávat elektromobily“. Citron Research tak uvedla, že je již na akcie Tesla „long“.

Model Y, Roadster, Semi

Elon Musk při telekonferenci k hospodářským výsledkům k připravovanému Modelu Y uvedl: „Udělali jsme značný pokrok. Nedávno jsem schválil prototyp do výroby“. K zahájení produkce by mělo dojít v roce 2020 a dle dosavadních zpráv by Model Y měl být crossover. Tedy ne přímo SUV, ale přesto vůz s vyšším sezením a velkým zavazadlovým prostorem. Základem by vlastně měla být platforma Modelu 3. Jak se již dříve Musk vyjádřil, cena by v porovnání měla být o 5 tisíc dolarů vyšší. Spekuluje se, že k představení vozu by mohlo dojít v březnu.

Další pokrok dle Muska Tesla udělala u náklaďáku Semi i u Tesly Roadster. Dále uvedl, že osobně je nejvíce nadšený právě z připravovaného náklaďáku: „Myslím, že tím dosáhneme dalšího levelu (úrovně)“.

Model 3 převálcoval konkurenci, „útok“ na Evropu za dveřmi

Model 3 firmě vygeneroval ve 3. čtvrtletí tržby přes 3 miliardy dolarů. V USA se žádný jiný automobil takovými tržbami nemohl pochlubit. „Nejbližší“ Toyoty Camry se ve finančním vyjádření prodalo o téměř miliardu méně. Tento japonský podstatně levnější vůz ovládl statistické přehledy z hlediska počtu prodaných exemplářů. Model 3 se v tomto směru dostal na 5. místo.

V Evropě je trh s vozy střední třídy, kam Tesla řadí Model 3, více než dvojnásobný oproti USA. Proto firma vidí na starém kontinentu obrovský potenciál. Prodeje Modelu 3 by se zde měly rozeběhnout někdy v úvodu příštího roku. Objednávky pro Evropu, ale i Čínu, plánuje Tesla začít přijímat ještě letos.

K infrastruktuře možno zmínit, že Tesla postavila dalších 44 dobíjecích stanic Supercharger. Po světě se tak jejich počet zvýšil na 1 352, resp. k dispozici je tím přes 11 tisíc přípojek firemního nabíjení vozů.

Solární byznys, resp. energetika

Jak známo v roce 2016 Tesla převzala a začlenila společnost SolarCity, jejímž zakladatelem byl rovněž Elon Musk, a která se orientovala na fotovoltaiku. V uplynulém čtvrtletí instalace divize dosáhly 93 MW, což byl mezikvartální nárůst o 11 %. Přechod a rozvoj „Solar Roof“ však není tak rychlý. Tesla zmínila potřebu testování, dolaďování technologie pokládání, potažmo vyškolení personálu. Pokládka „solárních tašek“ nicméně nemá být nijak složitá. Výraznější nárůst produkce revoluční Solar Roof se má rozjet v první polovině příštího roku.

V oblasti ukládání energie, resp. bateriových systémech Tesla již vykázala výraznější růst. V uplynulém čtvrtletí v tomto ohledu instalovala 239 MWh, což je o 18 % více, resp. meziročně o 118 %.

Konsekvence očekává Tesla v daném segmentu vlastně ve vztahu k majitelům jejich elektromobilů. Těch je již v souhrnu zhruba 450 tisíc a kromě vozu se jim logicky mohou zalíbit právě i energetické produkty firmy. Tesla v tomto směru logicky sazí na získání residenčních zákazníku skrze svůj web, než přes jiné prodejní kanály.

Obecně Gigafactory má stále ještě vlastně rozjezd před sebou. V současnosti má být kapacitně využita zatím jen sotva z třetiny.