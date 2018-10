Na akciového medvěda je ještě čas

Přestože říjen ještě neskončil, lze konstatovat, že pro globální akcie byl jedním z nejhorších měsíců za několik posledních let. Na obrat trendu by to ale ještě stačit nemělo.

Index MSCI All-Country World zahrnující akcie z rozvinutých i rozvíjejících se zemí od začátku října klesl o sedm procent, což je nejhorší výsledek od srpna 2015. Kvůli výkonu v tomto měsíci tak přišel o všechny letošní zisky a oproti začátku roku se obchoduje o zhruba pět procent níže.

Výprodeje na akciových trzích způsobila kombinace několika faktorů, která přiměla obchodníky zavírat pozice a vybírat zisky, a to především na americkém akciovém trhu.

Překvapivě silným faktorem je zpřísňování měnové politiky v USA, ačkoli se o zvyšování úrokových sazeb mluvilo již delší dobu a trhy s jejich růstem z velké části počítaly. Přidaly se však obavy z obchodních válek, kdy první reálné dopady oznámila v rámci své výsledkové zprávy společnost Caterpillar. Její čísla byla horší kvůli vyšším cenám vstupů z titulu uvalených cel.

Dalším faktorem je nejistota spojená s brexitem či se schvalováním italského státního rozpočtu. V obou případech se zatím čeká na výsledky politických jednání.

Globální hospodářský růst ale zůstává solidní a zatím nic nenasvědčuje výraznému ekonomickému zpomalení. Výsledková sezóna za třetí kvartál by měla navázat na předchozí dvě čtvrtletí potěšujícími údaji.

Medvědovi se tak sice otevírají vrátka ke vstupu na trh, ale na zimu pesimisté obvykle vyklízejí pozice a nechávají starého "huňáče" spát v jeho brlohu. Nejinak by tomu mělo být v nadcházejícím zimním období. Současné nízké ceny akcií jsou tak podle mě zajímavé pro otevírání nových dlouhých pozic v akciích.

Autorem článku pro Hospodářské noviny z 25. října 2018 je analytik Miroslav Frayer z Komerční banky.