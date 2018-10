Digitální obchodování s dluhopisy: je čas nechat technologii, aby dělala svou práci

Trh s dluhopisy představuje jeden z nejstarších a nejspolehlivějších typů investičních tříd, jenž poskytuje zásadní způsob financování například pro vlády, firmy, hypotéky a větší infrastrukturní projekty. Avšak i přesto, že tento trh v hodnotě 50 trilionů dolarů je už dlouho velmi populární mezi firemními i drobnými investory, jeho digitalizace probíhá neuvěřitelně pomalu.

Až příliš dlouho bylo obchodování s dluhopisy omezeno staromódním způsobem obchodování a v tomto věku umělé inteligence a automatizace je překvapením, že většina obchodování s dluhopisy stále probíhá manuálně, obvykle prostřednictvím telefonního hovoru.

Nová éra obchodování

Koncem roku 2016 představila Saxo Bank řešení pro digitální obchodování s dluhopisy, které si dalo za úkol tento stav změnit. Bylo to motivováno naším zjištěním, že trh s dluhopisy je připraven na digitální inovaci a demokratizaci. Jak je možné, že jedna z nejtradičnějších forem finančních investic se zasekla kdesi v temném středověku a funguje pouze manuálně, ačkoliv existuje technologie, kterou je možné aplikovat různými způsoby a díky ní učinit obchodování s dluhopisy přístupnější pro všechny investory – nejen pro profesionální obchodníky – a také levnější?

Díky kombinaci technologických možností ve formě robotiky a vztahů s největšími poskytovateli likvidity na trzích s dluhopisy jsme nyní schopni nabídnout firemním i soukromým investorům první plně digitální řešení pro obchodování s dluhopisy na světě, které nabízí vyšší transparentnost, lepší ceny a efektivnější přístup k příležitostem nabízeným trhy s dluhopisy.

Proč to trvalo tak dlouho?

Jedním z hlavních faktorů je skutečnost, že trh s dluhopisy je daleko fragmentovanější, než je tomu na trhu s akciemi. Neexistuje jediné místo pro obchodování s dluhopisy a tvorba cen probíhá přímo v neprůhledné směsi indikačních cen a se zcela odlišným profilem likvidity a obchodním chováním na jednotlivých trzích s dluhopisy.

Navíc i rozsah trhu s dluhopisy je ve srovnání s akciovými trhy obrovský. Na světě existuje zhruba 43 tisíc akcií, avšak miliony dluhopisů. Společnost může mít jedny akcie, ale může vydat desítky typů dluhopisů s nejrůznější splatností a jedinečným právním rámcem. Každý z těchto dluhopisů může mít odlišnou likviditu a složitost obchodování.

I přes složitost obchodování s dluhopisy nyní končí éra, kdy bylo jejich obchodování výhradní doménou několika málo vyvolených velkých fondů, bank a investorů. Kombinace robotiky a konektivity nám umožní demokratizovat nabídku na trhu s dluhopisy a vyrovnat podmínky mezi institucemi a soukromými investory, kteří chtějí získat přístup na tento trh.

Jde to i bez lidí

Naše kompletně digitální řešení nevyžaduje lidský článek. Efektivně propojuje každého klienta s celým globálním trhem dluhopisů. Každý příkaz jde přímo do optimalizované aukce obchodníků, kterou vybírá technologie až ze 40 největších poskytovatelů likvidity. Nejen, že to výrazně ovlivní rychlost transakce, ale nejdůležitější je, že klienti získají výrazné úspory nákladů díky přístupu k přímému hodnotovému řetězci a konkurenceschopnosti prostředí s celou řadou dealerů.

Myslím, že investoři si uvědomují, že naše digitální platforma jim nabízí obrovské výhody nejen z hlediska lepších cen a rychlosti transakcí, které se projevily rychlým přijetím technologie. Naše data ukazují, že téměř polovina obchodů provedených k dnešnímu dni našimi klienty ukazuje zlepšení cen o 0,10 % ve srovnání s průměrnou tržní cenou. Další obchody vykazují ještě vyšší cenové zvýhodnění. Ve spojení s našimi konkurenčními cenami a směnnými kurzy to pro naše investory nepochybně představuje obrovský přínos.

Kromě cenových výhod jsme prokázali, že digitální obchodování s dluhopisy je rychlejší než tradiční manuální způsob. Záznamy o obchodech našich klientů, které si vedeme od spuštění naší aplikace, ukazují, že provedení transakce a její zaznamenání na klientův účet nezabere na naší digitální platformě více než 41 vteřin. To představuje obrovské zlepšení oproti manuálnímu způsobu obchodování s dluhopisy, který může zabrat až minuty, hodiny nebo dokonce i dny.

White label

V Saxo Bank se strategicky zaměřujeme na to, abychom se stali preferovaným poskytovatelem obchodní a investiční infrastruktury pro velké banky a finanční instituce. Je to cesta, kterou jsme nastoupili už v roce 2001, kdy jsme uzavřeli naši první white label dohodu, a je to vize, kterou neustále rozšiřujeme, nejnověji prostřednictvím našeho produktu „bankovnictví jako služba“ (Banking as a Service). Naše partnerské společnosti si uvědomují, že vytvoření obchodní platformy s pokročilými funkcemi, jakou nabízíme my, je velmi nákladné finančně i časově. Než by musely platformu budovat od začátku, mohou využít partnerství s námi, a získat tak konkurenční výhodu.

Tyto inovace byly možné díky chytrému využití technologií a robotiky. Tam, kde obchodování a investice byly dříve omezeny pouze na elitní investory, dokážeme nyní demokratizovat obchodování s dluhopisy tak, aby zmizely bariéry vstupu. Nyní je čas nechat technologii, aby dělala svou práci.

O autorovi:

Simon Fasdal začal v Saxo Bank pracovat v roce 2011 a je vedoucím obchodování s dluhopisy. Zaměřuje se na strategie a analýzy trhů s dluhopisy definované fundamentálními ukazateli, nálady na trhu a vývoj technických ukazatelů. Kromě toho je také odpovědný za první oceňovanou platformu Saxo Bank – SaxoTraderGO – která umožňuje online obchodování s vládními a firemními dluhopisy.

Simon Fasdal má více než 15 let zkušeností na trzích a vedl řadu týmů obchodujících s dluhopisy, například v Nykredit Markets, jedné z největších dánských hypotečních bank. Pravidelně přispívá do TradingFloor, poskytuje názor na dluhopisy pro čtvrtletní vyhlídky Saxo Bank a nabízí možné katastrofické scénáře pro každoroční vydání Šokujících předpovědí. Často se objevuje v lokálních i mezinárodních médiích.

Během své kariéry se Fasdal zaměřoval na všechny aspekty finančních trhů. Zabýval se dluhopisovými, měnovými a finančními trhy, swapy, rozvojem obchodování a řízení aktiv i proprietary tradingem. K trhu přistupuje s globálním nadhledem, analyzuje rizika a příležitosti. V kontrastu k teoretickému pohledu ve svém přístupu kombinuje mnohaleté praktické zkušenosti ve všech typech a podmínkách tržního prostředí.

Simon Fasdal je absolventem dánské Copenhagen Business School.